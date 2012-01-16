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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مصالح ساختمانی عمده کالای صادراتی از مرز مهران به عراق است

مصالح ساختمانی عمده کالای صادراتی از مرز مهران به عراق است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر بازارچه مرزی مهران گفت: مصالح ساختمانی عمده کالای صادراتی از مرز مهران به عراق است.

طالب جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز بین المللی مهران از مهمترین مرزهای زمینی کشور برای تردد زائر و صادرات کالا است.

وی بیان داشت: صادرات کالا در  مرز مهران به دلیل امنیت مرز مورد استقبال تجار در طول قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: در 9 ماه گذشته نزدیک به 905 هزار تن کالا از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است.

مدیر بازارچه مرزی مهران گفت: این میزان کالای صادراتی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال 28 درصد رشد و از نظر ارزش اقتصادی 27 درصد کاهش نشان می دهد.

جاسمی ارزش اقتصادی صادرات این میزان کالا به کشورعراق را 272 کیلیون و 484 هزار دلار اعلام کرد.

مدیر بازارچه مرزی مهران علت کاهش ارزش اقتصادی این میزان صادرات به کشور عراق را کاهش 60 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا عنوان کرد.

به گفته وی در 9 ماه گذشته بیش از 53 هزار دستگاه کامیون بار وارد بازارچه مرزی مهران شده است.

مدیر بازارچه مرزی مهران گفت: عمده محصولات صادراتی به کشور عراق از این بازارچه شامل مصالح ساختمانی - خودرو و مصنوعات فلزی است.

کد مطلب 1510333

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