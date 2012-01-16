بن کتاب به زندانیان بوئین زهرا اهداء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد طاهرخانی در این خصوص گفت: به منظور گسترش و توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، بن خرید کتاب به زندانیان اهداء شد.



معاون زندان بوئین زهرا افزود: آمار مطالعه کتاب نشان می دهد فرهنگ کتاب خوانی در بین زندانیان نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته و استفاده از ابزارهای تشویقی و انگیزشی اثربخش بوده است.



وی اظهارداشت: با همکاری اداره کل امور کتابخانه های استان، کتابخانه زندان بوئین زهرا به سیستم نوین کتابداری مجهز شده و هر ماهه کتب منتشر شده جدید به مجموعه کتابهای این زندان افزوده می شود.

طاهرخانی بیان کرد: اهداء بن کتاب به صورت ماهیانه به شرکت کنندگان برتر در مسابقه کتاب خوانی اهداء می شود.



معاون زندان بوئین زهرا ابراز امیدواری کرد: با گسترش کتاب خوانی، نگرش زندانیان به سمت ایجاد زندگی سالم سوق یابد.



وی در پایان عنوان کرد: کتابخانه زندان بوئین زهرا درحال حاضر بابیش از سه هزار جلد کتاب فعال بوده و همه زندانیان را تحت پوشش خدمات ارزشمند خود قرار داده است.