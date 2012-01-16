ساری میزبان همایش طرح بهبود زندگی

سید مهدی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش طرح بهبود زندگی، ابتکاری در جهت ایجاد مشاوره عمومی، فراگیری هنر خوب زیستن و کسب مهارتهای زندگی است.

وی افزود: ضرورت اجرای طرح بهبود زندگی را باید در اهمیت آموزش عمومی مستمر در محیط سالم و در فضای پرنشاط دانست، آموزشی که با افزایش آگاهی در سطوح جامعه به تبع خود در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نقش آفرین است.

سعیدی اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری، با همکاری ستاد پیشگیری از اعتیاد شهرستان، نخستین همایش طرح بهبود زندگی با عنوان اعتیاد از پیشگیری تا درمان را 28 دی ماه جاری در سالن سلمان هراتی مجتمع فرهنگ و هنری ارشاد مازندران برگزار خواهد کرد.

وی گفت: مهمترین هدف از برگزاری این همایش، کسب نگاهی تازه و متفاوت به معضل اعتیاد و بررسی علل و منشا گرایش به مواد مخدر و ارائه طرحی نو برای رهایی از این عادتهای مخرب و بازدارنده است.