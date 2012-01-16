رئیس مجلس عازم اندونزی می شود

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: مجمع سالانه بین المجالس اسلامی 10 و 11 بهمن ماه در اندونزی برگزار می شود.

وی ادامه داد: رئیس مجلس 8 بهمن برای شرکت در این اجلاس عازم اندونزی خواهد شد.

لاریجانی در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس بین المجالس، در حاشیه برگزاری اجلاس با همتایان خود از کشورهای دیگر حاضر نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش مهر، در این اجلاس ریاست بین المجالس اسلامی به اندونزی واگذار خواهد شد. جلسات کمیته های کارشناسی این اجلاس چند روز پیش از برگزاری مجمع سالانه کار خود را آغاز می کند.

لاریجانی 12 بهمن به تهران باز می گردد.