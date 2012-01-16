حسن میرزاعبداللهیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نداشتن ضامن مشکل عمده متقاضیانی است که در استان البرز برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه میکنند.
وی افزود: این مشکل به این دلیل است که اکثر افراد ساکن در استان البرز غیربومی هستند و شناخت کاملی از یکدیگر ندارند در صورتی که در دیگر استانها چنین مشکلی کمتر بروز میکند، چون در اکثر استانها افراد بومی همان منطقهاند و در نتیجه شناختی که بین افراد وجود دارد این مشکل را کمرنگتر میکند.
تسهیلات پرداخت شده شعب بانک سپه در استان البرز
مدیر شعب بانک سپه استان البرز در ادامه این گفتگو به تسهیلات و وامهای پرداختی این بانک در البرز اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش وام قرضالحسنه ازدواج، تعداد 19هزار و 165نفر معرفی شده بودند که از این تعداد 11هزار و 668 نفر وام دریافت کرده اند.
وی تعداد تسهیلات پرداختی به خانوادههای شهدا و ایثارگران را 231 مورد اعلام کرد و در مورد تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده اظهار داشت: در این بخش 53 مورد پرداختی داشتهایم که در نتیجه آن برای 103نفر اشتغالزایی شده است.
میرزاعبداللهیها معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات در بحث خود اشتغالی از کمیته امداد امام خمینی(ره) را 171 مورد عنوان کرد و گفت: طرحهای پرداخت شده این بخش تا پایان 9 ماهه نخست سال جاری 37مورد بوده است.
وی در پایان معرفی شدگان از استانداری البرز را که به مناسبت دور سوم سفرهای ریاست جمهوری معارفه شده بودند را 739 نفر ذکر کرد.
به گفته وی از این تعداد تاکنون به 372 مورد تسهیلات پرداخت شده است.
کرج- خبرنگار مهر: مدیر شعب بانک سپه استان البرز گفت: نداشتن ضامن، یکی از اصلی ترین مشکلات و معضلات مردم استان البرز برای دریافت وام و تسهیلات است.
