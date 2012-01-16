حسن میرزاعبداللهی⁯ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نداشتن ضامن مشکل عمده متقاضیانی است که در استان البرز برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می⁯کنند.



وی افزود: این مشکل به این دلیل است که اکثر افراد ساکن در استان البرز غیربومی هستند و شناخت کاملی از یکدیگر ندارند در صورتی که در دیگر استان⁯ها چنین مشکلی کمتر بروز می⁯کند، چون در اکثر استان⁯ها افراد بومی همان منطقه⁯اند و در نتیجه شناختی که بین افراد وجود دارد این مشکل را کمرنگ⁯تر می⁯کند.



تسهیلات پرداخت شده شعب بانک سپه در استان البرز



مدیر شعب بانک سپه استان البرز در ادامه این گفتگو به تسهیلات و وام⁯های پرداختی این بانک در البرز اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش وام قرض⁯الحسنه ازدواج، تعداد 19هزار و 165نفر معرفی شده بودند که از این تعداد 11هزار و 668 نفر وام دریافت کرده اند.



وی تعداد تسهیلات پرداختی به خانواده⁯های شهدا و ایثارگران را 231 مورد اعلام کرد و در مورد تسهیلات پرداختی به بنگاه⁯های زودبازده اظهار داشت: در این بخش 53 مورد پرداختی داشته⁯ایم که در نتیجه آن برای 103نفر اشتغالزایی شده است.



میرزاعبداللهی⁯ها معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات در بحث خود اشتغالی از کمیته امداد امام خمینی(ره) را 171 مورد عنوان کرد و گفت: طرح⁯های پرداخت شده این بخش تا پایان 9 ماهه نخست سال جاری 37مورد بوده است.



وی در پایان معرفی شدگان از استانداری البرز را که به مناسبت دور سوم سفر⁯های ریاست جمهوری معارفه شده بودند را 739 نفر ذکر کرد.



به گفته وی از این تعداد تاکنون به 372 مورد تسهیلات پرداخت شده است.