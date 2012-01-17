"مورد عجیب" اسم مرورگرها/ دلیل انتخاب نام مرورگرهای مشهور چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به جایگاه مرکزی که این نرم افزارها در زندگی انسان دارند، باید تاریخچه ای نیز در پس ساخت و نامگذاری این نرم افزارها وجود داشته باشد.

"مارتین بیبی" توسعه دهنده نرم افزاری در مایکروسافت تاریخچه ای از انتخاب اسامی مرورگرها را گردآوری کرده است. بعضی از آنها نامی آشکار و واضح دارند، مانند اینترنت اکسپلورر. نام این مرورگر به خوبی نشان می دهد که در حال ارائه چه خدماتی است، اما بعضی دیگر از مرورگرها مانند "اپرا" هیچ نشانه ای از خدماتی که ارائه می کنند نداشته و تنها به دلیل زیبا بودن انتخاب شده اند.

با استثنا در نظر گرفتن اینترنت اکسپلورر و اوپرا، هیچ یک از اسامی مرورگرهایی که "بیبی" تاریخچه آنها را گرد آوری کرده از شرکت سازنده مرورگرها برگرفته نشده است. برای مثال به نظر نمی آید کسی منشا نام "سفری" (Safari) را بداند، شاید بخشی از نام این مرورگر از نام وبلاگی به نام Surfin برگرفته شده باشد، اما این نام ارتباطی مستقیم با مفهوم جستجو در طبیعت وحشی داشته و به نوعی به مفاهیمی مانند اکتشاف و مسیریابی اشاره ای ضمنی دارد.

موزیلا

شاید نامشخص ترین نام در این میان نام مرورگر فایرفاکس شرکت موزیلا باشد. "بیبی" داستانی معروف را درباره نامگذاری این مرورگر بیان می کند که بر اساس آن نامگذاری این شرکت و مرورگرش از ترکیب واژه هایی انجام گرفته و هدف نهایی این شرکت بوده است.

بر اساس گزارش ZDnet، ترکیب دو عبارت "Mosaic Killer" (نابود کننده مرورگر موزائیک) و Godzilla به معنی قدرتی گودزیلا مانند که می تواند مرورگر موزائیک را نابود سازد، منجر به ابداع نام Mozilla شده است.

اینترنت اکسپلورر

در سال 1995 داشتن نامی که به افراد ایده ای کلی درباره کارایی یک محصول را بدهد، ایده ای بسیار رایج و محبوب بود. به ویژه که در آن زمان که افراد به تازگی با پدیده ای به نام اینترنت آشنا شده بودند و تلاش داشتند به گونه ای خود را درگیر آن کنند.

اکسپلورر (جستجوگر) برای بیان مفهوم آزادی و امکاناتی که به واسطه استفاده از وب برای افراد به وجود می آمد انتخاب شده است و با شعار پیشین شرکت مایکروسافت "هدف امروزت چیست؟" در یک راستا قرار داشت.

Netscape Navigator

Navigator اولین مرورگر زندگی بسیاری از افراد بود که بر اساس مرورگر موزائیک ساخته شده بود. نام موزائیک نیز به احتمال زیاد از این رو انتخاب شده بود که برای اولین بار امکان نمایش متن و تصویر به صورت همزمان بر روی یک صفحه به وجود آمده بود.

Navigator اولین محصول شرکت Netscape پس از زمانی بود که این شرکت نام خود را از "شرکت ارتباطاتی موزائیک" تغییر داد. Navigator (هدایتگر) نیز مانند اینترنت اکسپلورر نامی است که مفهوم آن به عنوان یک مرورگر اینترنتی کاملا واضح است.

فایرفاکس

بیشتر افراد فراموش کرده اند که فایرفاکس از ابتدا به این نام خوانده نمی شد و در واقع طی گذشت زمان چندین بار دچار تغییر نام شده است. در ابتدا نام آن "فونیکس" بود که به دلیل بروز اختلاف با شرکتی هم نام به "پرنده آتشین" (Firebird) تغییر نام داد. این نام نیز با پروژه ای "منبع باز" هم نام شد، از این رو پس از مشاوره های فراوان با چندین وکیل نام فایرفاکس (نام دیگر پانداهای سرخ است و هیچ ارتباطی با پرنده های افسانه ای ندارد) برای این مرورگر انتخاب شد.

اپرا

انتخاب اپرا برای نامگذاری یک مرورگر دلایل مختلفی داشته است. مهمترین آن این است که اپرا در همه جای دنیا، ایتالیا، روسیه، فرانسه یک معنی را می دهد. دلیل دیگر این است که اپرا تقریبا در همه جای جهان ریشه های تاریخی دارد و همواره با کیفیت و استانداردهای بالای هنری سر و کار داشته است، برای مثال اپرا یکی از بی حاشیه ترین هنرها در جهان به شمار می رود و تمامی هنرمندان در آن از بالاترین سطوح اجتماعی و اخلاقی برخوردارند، دلیل سوم نیز سرگرم کننده بودن اپرا است.

کروم

"بیبی" در وبلاگ خود نوشته است که برای انتخاب نام این مرورگر مشهور و محبوب رای گیری های زیادی انجام شده است اما در نهایت نام کروم برای آن پیشنهاد شد و دلیل اول این پیشنهاد این نام نیز علاقه یکی از طراحان ارشد این مرورگر به خودروهای تندرو است. به تدریج استفاده از این نام برای مرورگر گوگل رواج پیدا کرد زیرا طراحان آن به این نام عادت کردند و این نام را با سرعت بالای مرورگر مرتبط می دانستند.