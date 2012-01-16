وجود معادن غنی ظرفیت مناسبی برای توسعه سقز فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان سقز که با حضور فرماندار و مدیران اجرایی این شهرستان برگزار شد، افزود: استان کردستان با دارا بودن ذخایر معدنی فراوان و تنوع این منابع در حال جهش از یک استان کمتر توسعه یافته به سوی یک استان صنعتی است.

وی اظهار داشت: مسئولان استانی و کشوری با پیگیری ها خود در خصوص جذب اعتبارات طرح های عمرانی و صنعتی برای این استان تلاش های قابل تقدیری را انجام داده اند به طوری که در چند سال اخیر کردستان یکی از فعال ترین استان های کشور در خصوص جذب اعتبارات و به کارگیری آن در اجرای طرح های عمرانی و صنعتی بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه بخش های صنعتی و معدنی به لحاظ پایداری اشتغال، توسعه و عمران یکی از بخش های زمان بر است، ادامه داد: با اجرای طرح های سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب و سه دوره سفر ریاست جمهوری در آینده ای نزدیک چهره استان تغییر بنیادی پیدا می کند.

شاه غیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اساسی که در بخش صنعت و معدن در شهرستان سقز صورت گرفته اشاره کرد و گفت: طرح سیمان سقز و معادن طلا در سه منطقه سقز که ذخایر قابل توجهی در آن ها شناسایی شده از جمله این اقدامات است.

وی یادآور شد: با پیگیری های سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان خوشبختانه تسهیلات بانکی بسیار خوبی برای انتقال صنوف آلاینده و مزاحم و توسعه و ایجاد شهر ک های صنفی در سطح استان به استناد بند 12 مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان جذب شده است که در حال تعیین بانک عامل برای نهایی شدن این موضوع هستیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به وجود یک مجمع امور صنفی، 26 اتحادیه صنفی با هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب و کمترین واحد فاقد پروانه در شهرستان سقز افزود: این شهرستان دارای پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های مختلف است که باید مسئولان توجه بیشتری را به این شهرستان داشته باشند.