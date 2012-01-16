دهه فجر نماد جانفشانی های ملت ایران در راه کسب استقلال است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان دیواندره افزود: همه ما مدیون نسلی هستیم که با تلاش، کوشش و تحمل مرارت های فراوان، در به ثمره رساندن نهال جمهوری اسلامی تحت رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی، ایفای نقش کرده اند.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی ملت ایران در دهه فجر سال 57 بسیاری از ملت های مستضعف دنیا به خصوص ملت های مسلمان، نظام ما را الگوی پایداریی و استکبار ستیزیی خود می دانند و به همین دلیل نیز موج بیداری اسلامی بعد از سه دهه منطقه را فرا گرفته است.

فرماندار شهرستان دیواندره به موج بیداری اسلامی در دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد و ادامه داد: این کشورها در همه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چشم امید به نظام اسلامی ایران دوخته اند و با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران به مقابله با حاکمان زورگو قیام کرده اند.

نقشبندی در ادامه با اشاره به تقارن دهه مبارک فجر امسال با دو مناسبت، هفته وحدت و ایام نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم باید با حضور و مشارکت حداکثری خود در انتخابات بار دیگر امید دشمنان را به یاس مبدل کنند و بیش از پیش موجبات تقویت، همدلی، وحدت و دلگرمی ملت های مسلمان جهان را فراهم کنند.

وی همچنین به اهمیت وحدت و همدلی مردم در راستای کمک به توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور اشاره کرد و گفت: تقارن و همزمانی دهه فجر امسال با هفته وحدت باید به محوری برای تقویت وحدت ملی در کشور تبدیل شود و برنامه های برگزار شده حول این محور مهم باشد.