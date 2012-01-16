تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی یک معضل جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کریم پناه شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان قروه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 فقره پرونده تخلفاتی در زمینه تبدیل غیرمجاز زمین های کشاورزی به مسکونی و صنعتی تشکیل و به مراجع قضایی در شهرستان قروه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده ها از 100 مترمربع تا شش هزار متر مربع تغییر کاربری غیر مجاز وجود دارد، اظهار داشت: 50 درصد از این پرونده های تخلفاتی به جایگاه های انباشت پوکه های معدنی اختصاص دارد و احداث خانه باغ و دامداری های غیرمجاز در حاشیه شهرهای کوچک در رده بعدی قرار گرفته است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان قروه در ادامه از رها سازی 10 هزار قطعه بچه ماهی در آینده نزدیک در دریاچه سراب قروه خبر داد و گفت: این بچه ماهی ها از نوع آمور و فیتوفاگ است که برای تامین آن از شمال کشور 15 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

کریم پناه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با بهره برداری از کاسه سد سنگ سیاه قروه، تعاونی تولید صیادی در این شهرستان به منظور پرورش ماهیان گرم آبی در منابع آبی این سد تشکیل می شود.

وی با اشاره به کشت محصولات پاییزه در این شهرستان در سال زراعی جاری نیز یادآور شد: 81 هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی آبی و دیم منطقه زیر کشت غلات قرار گرفته که مهترین نوع آن گندم و جو است.

سرپرست جهاد کشاورزی قروه به اجرای طرح دوگانه سوز کردن واحدهای پرورش دام و طیور در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در این راستا کار گاز رسانی به 16 واحد مرغداری با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل بهینه سازی مصرف انرژی و هدفمندی یارانه ها به اتمام رسیده است.