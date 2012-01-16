تقویت دین باوری بسترساز کاهش گرایش جامعه به مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در نشست مشترک شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان های بانه و سقز در محل فرمانداری شهرستان بانه اظهار داشت: شهرستان بانه به دلیل داشتن مردمی معتقد به ارزش های اسلامی، در بین شهرستان های استان دارای کمترین موارد مصرف مواد مخدر و شهرستانی پاک محسوب می شود.

وی مشارکت مردم بانه در برخورد با معضل مواد مخدر در این شهرستان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: مردم به شکل خود جوش در قالب سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مشارکت دارند و اقدامات خوبی را نیز به انجام رسانده اند.

فرماندار شهرستان بانه در ادامه به ارتقای سطح مباحث آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در جامعه تاکید کرد و خواستار حضور خانواده ها در برنامه های آموزشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شد.

منصوری یادآور شد: روحانیان و امامان جمعه و جماعت نیز در برنامه های توجیهی و ارشادی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نقش مهم و انکار ناپذیری را برعهده دارند و باید از نقش و تاثیرگذاری این قشر بیش از گذشته بهره برداری کرد.

وی در پایان به تشکیل 427 پرونده، کشف بیش از پنج کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری بیش از 115 نفر مجرم و معتاد در شهرستان بانه اشاره کرد و خواستار جمع آوری و ساماندهی معتادان پر خطر در این شهرستان شد.