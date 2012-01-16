آشنایی بیشتر خانواده ها با مضرات مواد مخدر یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشاریان در نشست مشترک شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان های بانه و سقز در محل فرمانداری شهرستان بانه اظهار داشت: تغییر روند مصرف مواد مخدر از سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی از مهمترین چالش های پیشروی جامعه است که باید اطلاع رسانی مناسب در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: استکبار جهانی با توجه به ناکامی در جنگ سخت علیه نظام، در صدد است با رویکرد جنگ نرم و استفاده از مواد مخدر به ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور ضربه بزند و به همین دلیل باید خانواده ها با هوشیاری و آگاهی بیشتری با این پدیده مقابله کنند.

فرماندار شهرستان سقز ادامه داد: گسترش مصرف مواد مخدر موجب بروز آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه می شود که در این زمینه هوشیاری مردم و مسئولان برای پیشگیری و مبارزه با این معضل خانمانسوز الزامی است.

افشاریان رواج مصرف قرص های روان گردان در معتادان را خطرناک دانست و بیان کرد: باید در این رابطه با افزایش شناخت مردم و معتادان از عواقب مصرف این گونه قرص ها و دیگر مواد مخدر صنعتی، از پیامدهای ناگوار ناشی از مصرف این مواد کاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر، کنترل، بازرسی و تشدید طرح های مبارزه با مواد مخدر در جامعه را از مهمترین برنامه های اجرایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان سقز عنوان کرد.

فرماندار سقز همچنین اجرای برنامه های پیشگیرانه در محیط های آموزشی نظیر مدارس و دانشگاه ها، راه اندازی مراکز باز پروری و جمع آوری معتادان پر خطر را از دیگر برنامه های این شورا دانست.

افشاریان در پایان گفت: برای کمک به معتادین بهبود یافته باید برنامه های فرهنگی و تقویت مباحث اقتصادی خانواده های آنها مورد توجه قرار گیرد.