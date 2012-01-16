ترور دانشمندان هسته ای کشورمان خللی در پایداری ایران اسلامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در خصوص شهادت دانشمند هسته ای کشورمان توسط ایادی نظام استکبار جهانی، گفت: شهادت شهید مصطفی احمدی روشن توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اقدامی ضدبشری و ناجوانمردانه بود که ناشی از درماندگی نظام استکبار جهانی در ایجاد مانع برای ملت شریف ایران در مسیر دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: کینه توزان منفعل غافل از این هستند که این اقدامات مذبوحانه، عزم دانشمندان و جوانان ایران را بیش از پیش جزم کرده و ملت ایران را در راستای دستیابی به اهداف مقدس مصمم تر و جدی تر خواهد کرد.

هاشمی تصریح کرد: اذعان شبکه های جاسوسی بر لزوم انجام عملیات های پنهان برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران، نشانه ای بارز از احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی و ایادی و عمال آن در این ماجراست که انشاالله به یاری خداونددست جنایتکاران این ترور ناجوانمردانه رو خواهد شد و به مجازات اعمال شنیع خود خواهند رسید.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: بی تردید ملت شریف ایران که همواره در طول دوران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های متعدد با حضور پرشور و نشاط خود موجب دلسردی و سرخوردگی دشمنان این آب و خاک گردیده اند این بار نیز با حضور باشکوه خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و معاندان این نظام مقدس خواهند کوبید.

