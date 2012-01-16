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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

هاشمی:

ترور دانشمندان هسته ای کشورمان خللی در پایداری ایران اسلامی ندارد

ترور دانشمندان هسته ای کشورمان خللی در پایداری ایران اسلامی ندارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: درماندگی ایادی غرب با ترور دانشمندان هسته ای کشورمان خللی در پایداری و استحکام ایران اسلامی نخواهد انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در خصوص شهادت دانشمند هسته ای کشورمان توسط ایادی نظام استکبار جهانی، گفت: شهادت شهید مصطفی احمدی روشن توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اقدامی ضدبشری و ناجوانمردانه بود که ناشی از درماندگی نظام استکبار جهانی در ایجاد مانع برای ملت شریف ایران در مسیر دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: کینه توزان منفعل غافل از این هستند که این اقدامات مذبوحانه، عزم دانشمندان و جوانان ایران را بیش از پیش جزم کرده و ملت ایران را در راستای دستیابی به اهداف مقدس مصمم تر و جدی تر خواهد کرد.

هاشمی تصریح کرد: اذعان شبکه های جاسوسی بر لزوم انجام عملیات های پنهان برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران، نشانه ای بارز از احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی و ایادی و عمال آن در این ماجراست که انشاالله به یاری خداونددست جنایتکاران این ترور ناجوانمردانه رو خواهد شد و به مجازات اعمال شنیع خود خواهند رسید.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: بی تردید ملت شریف ایران که همواره در طول دوران حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های متعدد با حضور پرشور و نشاط خود موجب دلسردی و سرخوردگی دشمنان این آب و خاک گردیده اند این بار نیز با حضور باشکوه خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و معاندان این نظام مقدس خواهند کوبید.
 

کد مطلب 1510386

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