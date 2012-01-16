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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

اختصاصی مهر/

تولید نانو ذرات برای ضد باکتری کردن مواد پلاستیکی اسباب بازی

تولید نانو ذرات برای ضد باکتری کردن مواد پلاستیکی اسباب بازی

پژوهشگران پارک فناوری یزد با تولید نانو ذرات نقره و اضافه کردن آن به مواد پلاستیکی به کار رفته در اسباب بازی موفق شدند این مواد را به مدت دو سال آنتی باکتریال کنند.

علیرضا علیپور مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی افزود: در این پروژه با تولید نانو ذرات نقره موفق به تولید پارچه های آنتی باکتریال شدیم.

وی با بیان اینکه این نانو ذرات از طریق روش الکتروشیمیایی تولید شد اظهار داشت: اندازه نانو ذرات تولید شده یک به توان منفی 8 است. 
 
علیپور به کاربردهای این نانو ذرات اشاره کرد و یادآور شد: از این ذرات می توان برای آنتی باکتریال کردن پارچه برای مصارف پزشکی استفاده کرد.
 
مجری طرح، آنتی باکتریال کردن مواد پلاستیکی و اسباب بازی را از دیگر کاربردهای این نانو ذرات دانست و یادآور شد: با اضافه کردن این ذرات در مواد پلاستیکی و اسباب بازی می توان این مواد را به مدت 2 سال آنتی باکتریال کرد.
کد مطلب 1510387

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