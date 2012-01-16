تولید نانو ذرات برای ضد باکتری کردن مواد پلاستیکی اسباب بازی

علیرضا علیپور مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی افزود: در این پروژه با تولید نانو ذرات نقره موفق به تولید پارچه های آنتی باکتریال شدیم.
وی با بیان اینکه این نانو ذرات از طریق روش الکتروشیمیایی تولید شد اظهار داشت: اندازه نانو ذرات تولید شده یک به توان منفی 8 است.
علیپور به کاربردهای این نانو ذرات اشاره کرد و یادآور شد: از این ذرات می توان برای آنتی باکتریال کردن پارچه برای مصارف پزشکی استفاده کرد.
مجری طرح، آنتی باکتریال کردن مواد پلاستیکی و اسباب بازی را از دیگر کاربردهای این نانو ذرات دانست و یادآور شد: با اضافه کردن این ذرات در مواد پلاستیکی و اسباب بازی می توان این مواد را به مدت 2 سال آنتی باکتریال کرد.
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