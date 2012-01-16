تعاونیهای مرزنشینان استان ایلام ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری اظهار داشت: باید تصمیم جدی در راستای ساماندهی، آموزش و توجه به نقش مهم تعاونیهای مرزنشینان در مبادلات مرزی استان اتخاذ شود .

وی بیان داشت: در بخش مبادلات مرزی اساسی ترین زیرساخت وجود همین تعاونیهای مرزنشینان است که می تواند نقش موثری در مبادلات مرزی استان و کشور ایفا کند .

این مسئول ادامه داد: دنبال کردن یک برنامه مدون در بحث تعاونیهای مرزنشینان، حمایت از تعاونیهای فعال، تشکیل تعاونی جدید با شرایط وجود افراد تحصیل کرده و اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند از مهمترین اولویت ها در راستای استفاده بهینه از ظرفیت وجودی تعاونی ها خواهد بود .

وی تصریح کرد: وجود تعاونیهای مرزنشینان یکی از ظرفیت های مناسب در زمینه صادرات و واردات است که می تواند تحریم ها را بی اثر کند .

این مسئول به ادامه روند مذاکره با مسوولان کشور عراق اشاره کرد و گفت: نشست های بعدی برای مذاکره و ساماندهی به وضعیت مبادلات تجاری، بازرگانی و اقتصادی ادامه پیدا می کند .