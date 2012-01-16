حمیدرضا صالحی در گفتگو با مهر درباره مهمترین چالشهای پیش روی سازندگان داخلی تجهیزات صنعت برق با بیان اینکه در حال حاضر عدم دریافت مطالبات و خسارت حاصل از تاخیر، دریافت این مطالبات منجر به ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید سازندگان تجهیزات صنعت برق شده است، گفت: در شرایط فعلی مهاجرت نقدینگی های سرگردان به بازار ارز و سکه و حرکت بانکها برای خرید ارز به یکی از چالشهای دیگر سازندگان داخلی تبدیل شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به عدم گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، نوسانات متعدد نرخ ارز از خرید مواد اولیه همچون مس، فولاد و آلومینیوم به عنوان چالش های دیگر پیش رو در این بخش عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر بانک ها هیچ تمایلی برای ارائه وام به سازندگان و صنعتگران صنعت برق ندارد.

این فعال اقتصادی از واردات برخی از تجهیزات صنعت برق از خارج از کشور به دنبال ورشکستگی و تعطیلی برخی از کارخانجات داخلی خبر داد و افزود: همزمان با تعطیل شدن واحدهای تولید کننده تجهیزات صنعت برق در داخل کشور امکان واردات گسترده این کالاها بدون کیفیت و استاندارد لازم از چین و هند به داخل کشور فراهم شده است.

صالحی با تاکید بر اینکه هم اکنون سازندگان تجهیزات صنعت برق در شرایط اضطراری قرار گرفته اند اظهار داشت: در حالی وزارت نیرو طلب چندین میلیارد هزار تومانی سازندگان تجهیزات برق را پرداخت نکرده که دولت از محل این بدهی های خود برای سازندگان مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده است.

دبیر سندیکای برق در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر تمایل وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه ها به جای بدهی خود به سازندگان داخلی بیان کرد: با توجه به اینکه وزارت نیرو امکان پرداخت تضمینی، فروش برق به بخش خصوصی را ندارد خرید نیروگاه ها از این وزارتخانه توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی به همراه نخواهد داشت.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانجات و صنایع داخلی سازنده تجهیزات و کالاهای برقی تاکید کرد: ادامه این وضع موجود منجر به وقوع خاموشی های گسترده برق تا 2 سال آینده خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف برق کشور کاهش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: اما با توجه به تعطیلی صنایع برق داخلی از سال 1392 و در صورت ادامه وضع موجود خاموشی های گسترده ای در سطح شبکه برق به وقوع می پیوندد.