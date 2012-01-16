غضنفری خواستار تعیین حریم قانونی محدوده معادن دستگاهها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری درنامه های ارسالی خود به وزرای دفاع و راه و شهرسازی و رئیس سازمان میراث فرهنگی خواسته است تا با توجه به اجرای تبصره یک ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون اصلاح قانون معادن نسبت به اعلام حریم قانونی پادگانها و محل اسقرار نیروهای مسلح، راهها، راه آهن ، شهرها و ابنیه تاریخی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام کنند.

وی دراین نامه ها آورده است : با اعلام حریمهای قانونی درصورت وقوع محدوده های اکتشافی در داخل این حریم ها، قبل از صدور پروانه اکتشاف نسبت به استعلام از آن سازمان ، طبق تبصره یک ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن ، اقدام می شود.