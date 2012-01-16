مقدمات برگزاری المپیاد ورزشی و فرهنگی در دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در هجدهمین نشست روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی استان کرمانشاه با حضور دکتر عباسی خزایی ریاست دانشگاه، در سالن جلسات مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عباسی خزایی با بیان اهمیت برنامه ها و راهبردهای فرهنگی در سطح مراکز آموزشی، به نقش محوری گروههای اجتماعی در قالب حلقه های صالحین و مردم گرا در حل مسائل اجتماعی جامعه با رویکرد فرهنگی اجتماعی که در حقیقت با مشارکت مستقیم مردم بوده، اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که مبتلا به جامعه امروز است، به طور بالقوه می تواند بعنوان درون داد این شبکه اجتماعی قرار گیرد و با هم اندیشی و مجاهدت همدلانه اعضا، راهبردهای انسان مدار برای حل مسائل تبلور یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه افزود: در راستای تحقق فرایند مذکور، نقطه نظرات و پیشنهادات روسای مراکز با توجه به دستورالعمل مربوطه به ستاد دانشگاه اعلام کنند.

خزایی ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، به بیان برنامه های دانشگاه در رابطه با بزرگداشت این دهه پرداخت و گفت: مقدمات برگزاری المپیاد ورزشی فرهنگی در سه سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان در دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه فراهم شده و دبیرخانه المپیاد در ستاد استانی مستقر خواهد شد و این دبیرخانه با همکاری روسای مراکز که در اسرع وقت اولین جلسه آن برگزار می شود برنامه اجرایی المپیاد را طرح ریزی می کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه گفت: جامعه دانشگاهی بطور وسیع نیازمند آشنایی با این دسته از آموزش ها بوده و با توجه به اینکه مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر آمادگی خود را برای ارائه آموزش های مذکور در سطح مراکز آموزشی استان اعلام داشتند لذا از مراکز خواستند ضمن تشکیل کانون هلال احمر در مراکز، برنامه زمانبندی شده خود را برای برگزاری کلاس های آموزشی به مرکز هلال احمر اعلام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در ادامه ضمن یادآوری اهمیت سامانه جامع آموزشی(سجاد) در پیشبرد اهداف و سیاست های دانشگاه، اظهار داشتند با توجه به ثبت نام اخیر پذیرفته شدگان دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته ترمی، لازم است مراکز آموزشی در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه در بخش انتخاب واحد و کلاس اهتمام ورزند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی درسی در سطح مراکز آموزشی و توجه جدی روسای مراکز به این مهم، به اشکالات موجود در فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان در برخی از مراکز آموزشی اشاره کردند و بر افزایش دقت کارشناسان مراکز در بررسی کیفی پرونده ها و تسریع در ارسال پرونده ها تاکید کردند.