توطئه دشمنان توقفی در فعالیت دانشمندان هسته ای ایجاد نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دانشگاه مازندران آمده است: بار دیگر دشمنان ایران اسلامی به ترور اساتید دانشگاهها و نخبگان علمی روی آوردند و در سالگرد شهادت شهید علیمحمدی، شهید مصطفی احمدی روشن یکی دیگر از نخبگان علمی و فناوری کشورمان را مورد هدف ترور کور خود قرارداده و به شهادت رساندند تا شاید اینگونه به اهداف خود برای مقابله با این ملت بزرگ و رهبری معظم نظام اسلامی برسند.

غافل از اینکه خون این شهیدان موجب تدوام نظام مقدس جمهوری اسلامی و سر بلندی هرچه بیشتر مردم این سرزمین خواهد شد. تلاش برای کند کردن روند پرشتاب پیشرفت علمی کشور و جلوگیری از دستیابی به دانش بومی هسته‌ای، ایجاد یاس و ناامنی در سطح جامعه علمی کشور و در میان نخبگان دانشگاهی از جمله اهداف اصلی این گونه اقدامات تروریستی محسوب می‌شود اما باز هم به جهانیان ثابت شد که ایران اسلامی همچنان بر سر عهد خود با امام خمینی (ره) و امام خامنه‏‌ای(مد ظله‌ العالی) ایستاده است.

بی شک راه برگزیده مردم ایران اسلامی برای پیشرفت و اقتدار علمی، راه بدون بازگشت بوده و اقدامات مذبوحانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار کوچکترین خللی در این مسیر افتخارآمیز ایجاد نخواهد کرد.

دشمنان نظام اسلامی بدانند اینگونه شهادتها هیچ خللی در عزم و اراده دانشمندان و اساتید دانشگاه‌های ما ایجاد نمی‌کند و شهادت مظلومانه سرعت برنامه‌ها و تحقیقات علمی را صد چندان خواهد کرد. قطعاَ و بدون هیچ شکی این خونها مردم ما را بیدارتر می ‌کند.