فرزندان را از خلاقیت محروم نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته مهدوی در کارگاه یک روزه آموزش خلاقیت از سوی خانه فرهنگ جوان وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان افزود: استعداد خلاقیت در همه است و فراموش نکنید در مواجهه با سئوالات فرزندانتان توضیح کامل ارائه دهید.

وی گفت: همواره افرادی در زندگی تلاش می کنند تا شما را بی انگیزه و مایوس سازند اما شما نباید تسلیم این انرژی های منفی شوید و دست از انجام کارها و برنامه های خود بردارید.

مهدوی تصریح کرد: بحث خلاقیت مربوط به افراد خاص نیست بلکه مدیریت و استفاده درست از زمان برای همه است.

وی خاطر نشان کرد: از نگاه کلیشه ای به مسائل بپرهیزید و با نگاهی متفاوت نسبت به مسائل بیندیشید.

به گفته مهدوی، کسی که به فکر خلاقیت است به این فهم و درک رسیده است که هیچ چیزی علیه او نیست.

مهدوی به مادران و پدران حاضر در این کارگاه آموزشی اعلام کرد: کلید همه مسائل در سئوال کردن زیاد است بنابراین اجازه دهید کودکان شما سئوالات خود را بازگو کنند و آنها را از طرح سئوال منع نکنید.