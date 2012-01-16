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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

رحمانی در گفتگو با مهر:

طرح "رحمت کارگری" در تربت حیدریه اجرا شد

طرح "رحمت کارگری" در تربت حیدریه اجرا شد

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری طرح رحمت کارگری برای کارگران راه آهن این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این طرح که با حضور بیش از 100 نفر از کارگران راه آهن این شهرستان برگزار می شود، در خصوص تقویت و تعمیق باورهای دینی و کاهش آسیب های خانواده مباحثی مطرح و آموزش داده می شود.

وی افزود: این طرح به مدت چهار هفته ویژه کارگران و پرسنل اداره راه آهن تربت حیدریه برگزار شده که هم اکنون ادامه دارد و در پایان گواهی نامه شرکت در دوره صادر می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه اظهارکرد: همزمان با فرا رسیدن دهه آخر صفر و اعزام روحانیون به روستاها و مساجد بسته های فرهنگی و تبلیغی بین آنها توزیع شد.

حجت الاسلام رحمانی افزود: این بسته های فرهنگی شامل کتب و مجله های دینی، مذهبی واجتماعی است و با هدف تغذیه فکری بین روحانیون شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار توزیع شد.

وی بیان کرد: ماهنامه خبری تحلیلی پنجره نیز در بین مسئولان هیئات مذهبی، مداحان و مبلغین این شهرستان و شهرهای تحت پوشش این اداره توزیع شد که در این شماره آن مطالبی از جمله عبور از بحران، روزهایی که مختار خط قرمز بود و گزارش احمد شهید را چه کسانی نوشته اند، اشاره شده است.

کد مطلب 1510436

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