عدم آشنایی دانشجو با کارآفرینی از ضعفهای نظام آموزش در دانشگاهها است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضایی خبوشان افزود: نبود ساختار مکمل برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها از دیگر چالشهای عمده در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کارآفرینان پیشگامان حقیقی تغییر در حوزه اقتصاد و تحولات اجتماعی هستند افزود: باید خانواده، اجتماع، نظام آموزش و پرورش و دانشگاه ها روحیه کارآفرینی را در فرد احیا و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کنند.

وی با ذکر اینکه این خلاء، کاملا در دانشگاه ها محسوس است ادامه داد: بیشتر آموزش هایی که در مراکز آموزش عالی ارائه می شود تخصصی و نظری است حال آنکه باید مراکز کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد شود.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان شمالی گفت: ایجاد مراکز کارآفرینی موجب می شود که دانشجویان در کنار آموزش، مهارت های تخصصی را نیز فرا گیرند تا از دانش و خلاقیت لازم برای تعریف شغل برخوردار باشند.

رضایی خبوشان اظهارداشت: در کشور های توسعه یافته شان و منزلتی برای کارآفرینان تعریف کرده اند که این امر سبب تغییر نگاه جامعه به کارآفرینی شده است.

وی با اشاره به نقش کارآفرینی در شکوفایی کشور بر لزوم تدوین برنامه های راهبردی در این زمینه تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: این نمایشگاه از 24 تا 27 بهمن ماه سال جاری در سالن شماره یک مرکز هلال احمر دانشگاه جامع - علمی کاربردی استان برگزار می شود.