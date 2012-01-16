فاطمه راکعی، مدیرعامل انجمن شاعران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای برپایی بزرگداشت زنده‌یاد مهرداد اوستا خبر داد و گفت: قصد داریم اسفندماه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره استاد اوستا را در تهران برگزار کنیم و این روزها در حال برنامه‌ریزی و تدارک این مراسم در انجمن هستیم.

وی ادامه داد: استاد اوستا به دلیل جایگاه عظیم و ارزشمندش در پیشبرد اهداف شعر انقلاب و ارتقای وجهه هنری شعر انقلاب و همچنین شخصیت قابل احترام و دوست‌داشتنی‌اش همواره باید مورد توجه باشد و به همین دلیل ما در انجمن شاعران ایران تصمیم گرفتیم مراسم بزرگداشتی برای وی تدارک ببینیم.

این شاعر انقلابی با اشاره به سوابق استاد اوستا بیان کرد: مهرداد اوستا کسی بود که هم بین شاعران و دوستان و همفکرانش عزیز بود و هم در بین همکارانش در نهادهای مختلف از جمله وزارت ارشاد آن روزها و سازمان صدا و سیما هم ارج و قرب زیادی داشت.

راکعی افزود: برای این مراسم از تعدادی از افرادی که از نزدیک زنده‌یاد اوستا را می‌شناخته‌اند، برای سخنرانی دعوت به عمل خواهد آمد؛ همچنین تعدادی از شاگردان وی که امروز از بزرگان شعر هستند در مراسم حضور خواهند داشت. البته از خانواده اوستا نیز دعوت خواهد شد.

مدیرعامل انجمن شاعران ایران، شعرخوانی را بخش مهمی از مراسم دانسته و گفت: همچنین یادمانی شامل گفتگوهای و مطالبی درباره مهرداد اوستا و با شعرها و ترانه‌هایی از وی منتشر می‌شود.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا شعرهای منتشرنشده‌ای از زنده‌یاد اوستا به جا مانده است، توضیح داد: من اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، ولی از خانواده‌ ایشان پیگیری خواهم کرد که اگر چنین شعرهایی باشد در این مراسم درباره آنها صحبت خواهد شد.

محمدرضا رحمانی با نام هنری مهرداد اوستا، نویسنده و شاعر معاصر ایران بود که به دلیل سرودن قصیده‌های فراوان، برخی وی را «پدر قصیده‌سرایی معاصر» نامیده‌اند. برخی نیز اوستا را دومین قصیده‌سرای بزرگ معاصر پس از ملک الشعرای بهار می‌دانند.