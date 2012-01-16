مجید نامجومطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم استقلال در نیم فصل دوم لیگ برتر اظهار داشت: به اعتقاد من تیم استقلال در نیم فصل اول عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و با توجه به انسجام تیمی و مهره‌هایی که در اختیار داشت انتظاری غیر از این هم از استقلال نمی‌رفت.

وی اضافه کرد: اما تغییر و تحولی که انجام شد و فرهاد مجیدی از تیم جدا شد تاثیر بسیار منفی بر تیم استقلال گذاشت بطوریکه موجب افت محسوس این تیم شد.

این کارشناس فوتبال ایران در بیان علت آن گفت: فرهاد مجیدی هم از نظر فنی و هم از نظر روحی و روانی جزو بازیکنان تاثیرگذار تیم استقلال بود و در بین هواداران هم محبوبیت خاصی داشت به همین دلیل نقش تعیین کننده‌ای در روند رو به رشد استقلال ایفا کرد.

وی در خصوص اینکه چرا استقلال چنین مهره ارزشمندی را از دست داد نیز گفت: آن چیزی که در رسانه‌ها اعلام شد این بود که فرهاد به خاطر دلتنگی دخترش و مشکلات خانوادگی از استقلال جدا شد، درحالیکه چیز دیگری رقم خورد و همانطور که مشاهده کردیم وی بلافاصله بعد از جدایی از استقلال با تیم قطری قرارداد بست.

نامجو مطلق خاطرنشان کرد: درحقیقت فرهاد دست مسئولان استقلال را در حنا گذاشت چون آنها فکر می‌کردند که فرهاد واقعا به خاطر مشکلات خانوادگی قصد دارد از استقلال جدا شود و با رفتن وی موافقت کردند درحالیکه اگر این واقعیت را می‌دانستند که فرهاد بخاطر پیشنهاد خوب باشگاه قطری می‌خواهد از استقلال جدا شود به هیچ وجه با رفتن او موافقت نمی‌کردند.

وی در خصوص اینکه چرا فرهاد مجیدی شرایط مالی بهتر را به تعصب بازی در تیم استقلال ترجیح داد، گفت: طبیعتا هر بازیکنی به دنبال شرایط مالی بهتری است ضمن اینکه فرهاد بازیکن متعصبی بود و در تمام دوران بازی در تیم استقلال این تعصب را حفظ کرد.

این پیشکسوت تیم استقلال با بیان اینکه قطعا اگر فرهاد در استقلال می‌ماند شرایط این تیم به مراتب بهتر بود، گفت: به نظر من الان نباید روی داشتن یا نداشتن تعصب تیمی فرهاد مجیدی مانور دهیم بلکه باید شرایطی به وجود بیاوریم که تیم استقلال در غیاب فرهاد کیفیت فنی خود را حفظ کند.

وی در خصوص اینکه آیا "یرکویچ" می تواند جانشین شایسته‌ای برای فرهاد مجیدی در استقلال باشد نیز گفت: با توجه به اینکه تیم استقلال در نیم فصل دوم خریدهای خوبی کرده و بازیکنان شایسته‌ای از جمله "یرکویچ" را به خدمت گرفته اما به نظر من این بازیکن نمی تواند جایگزین فرهاد در تیم استقلال باشد چون نام فرهاد مجیدی با استقلال عجین شده است اما به هرحال استقلال باید به نبود فرهاد عادت کند.

نامجومطلق در خاتمه در خصوص چشم انداز آتی تیم استقلال اظهار داشت: بازیکن های خوبی که استقلال اقدام به جذب آنها کرده احتیاج به زمان دارند تا در این تیم جا بیفتند و به نظر من تیم استقلال ظرف دو هفته دیگر به شرایط آرمانی خود بازخواهد گشت.