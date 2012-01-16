امیررضا اصنافی، مسئول کمیته همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این نشست اینگونه گفت: این نشست ساعت 14 در دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود و در آن مدیران گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این نشست، مباحثی که در نشست اول بررسی و طرح شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور ویژه سرفصل‌های جدید درس‌های رشته کتابداری در مقاطع لیسانس تا دکترا تحلیل و بررسی می‌شود.

مسئول کمیته همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با اشاره به اینکه انتقال تجربیات یکی از مهم‌ترین اهداف برپایی نشست است، بیان کرد: در حال حاضر سرفصل‌های درسی رشته کتابداری از لیسانس تا دکترا دچار تغییراتی شده و در حال حاضر مدیران گروه‌های کتابداری دانشگاه‌ها در حال بررسی این تغییرات در روند اجرا هستند و تجربیات خود را در این نشست‌ها طرح می کنند.

اصنافی در پایان اشاره کرد: همچنین نقاط ضعف و قوت این تغییرات در سرفصل‌های درسی توسط مدیران گروه‌های دانشگاه‌ها رصد می‌شود و سپس در این نشست همه افراد نظرات خود را مطرح و ثبت می‌کنند تا وزارت علوم منتقل شود و در تغییرات بعدی سرفصل‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد.