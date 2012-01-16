  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

طائب اعلام کرد:

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد منطقه 3 توسعه خواهد یافت

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد منطقه 3 توسعه خواهد یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از توسعه تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طائب در حاشیه بازدید از نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی ساری، توسعه تحصیلات تکمیلی را مهمترین اولویت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد و گفت: در واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ اولویت مهم ما توسعه تحصیلات تکمیلی بوده و واحدهای دیگر باید در جهت توسعه دوره های کارشناسی تلاش خود را مضاعف کنند

وی افزود: در واحدها و مراکز سما توسعه رشته های کاردانی و افزایش دانش آموزان در مدارس سما را مورد توجه قرار دادیم.
 
طائب تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پایان برنامه 5 ساله، 10درصد دانشجویان کل منطقه تحت پوشش تحصیلات تکمیلی و 2 درصد تحت پوشش دوره دکترا قرار گیرند.
 
وی با اشاره به استعداد های بالقوه در منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بررسی آماری کنکور سراسری نشان می دهد تعداد زیادی از داوطلبان مازندران برای ادامه تحصیل به استانهای دیگر مهاجرت می کنند و باید فضایی را فراهم کنیم تا این داوطلبان در استان خود تحصیل کنند و دغدغه و نگرانی خانواده ها در زمینه تحصیل فرزندانشان دور از خانه و خانواده رفع شود.
 
طائب از روند برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی ساری ابراز رضایت کرد و گفت: در بازدیدی که از امتحانات داشتیم درمجموع دانشجویان از وضعیت سئوالات امتحانی و برگزاری امتحانات رضایت داشتند و سیستم قرنطینه سئوالات بسیار خوب بود.
 
وی افزود: این امر نشان می دهد واحد همه جنبه های امنیتی برای جلوگیری از فاش شدن سئوالات را اندیشیده و با ایمنی کامل آن را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و الگویی که در این فضا اجرا می شود در واحدهای دیگر در منطقه و کشور می تواند گسترش یابد.
 
کد مطلب 1510450

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها