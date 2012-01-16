تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد منطقه 3 توسعه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طائب در حاشیه بازدید از نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی ساری، توسعه تحصیلات تکمیلی را مهمترین اولویت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد و گفت: در واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ اولویت مهم ما توسعه تحصیلات تکمیلی بوده و واحدهای دیگر باید در جهت توسعه دوره های کارشناسی تلاش خود را مضاعف کنند

وی افزود: در واحدها و مراکز سما توسعه رشته های کاردانی و افزایش دانش آموزان در مدارس سما را مورد توجه قرار دادیم.

طائب تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پایان برنامه 5 ساله، 10درصد دانشجویان کل منطقه تحت پوشش تحصیلات تکمیلی و 2 درصد تحت پوشش دوره دکترا قرار گیرند.

وی با اشاره به استعداد های بالقوه در منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بررسی آماری کنکور سراسری نشان می دهد تعداد زیادی از داوطلبان مازندران برای ادامه تحصیل به استانهای دیگر مهاجرت می کنند و باید فضایی را فراهم کنیم تا این داوطلبان در استان خود تحصیل کنند و دغدغه و نگرانی خانواده ها در زمینه تحصیل فرزندانشان دور از خانه و خانواده رفع شود.

طائب از روند برگزاری امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی ساری ابراز رضایت کرد و گفت: در بازدیدی که از امتحانات داشتیم درمجموع دانشجویان از وضعیت سئوالات امتحانی و برگزاری امتحانات رضایت داشتند و سیستم قرنطینه سئوالات بسیار خوب بود.

وی افزود: این امر نشان می دهد واحد همه جنبه های امنیتی برای جلوگیری از فاش شدن سئوالات را اندیشیده و با ایمنی کامل آن را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و الگویی که در این فضا اجرا می شود در واحدهای دیگر در منطقه و کشور می تواند گسترش یابد.

