سایپا بازی بسیار خوبی را در مشهد به نمایش گذاشت

فرهادنفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا البرز در خصوص برتری مقابل مشهد الرضا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت : بازی سخت و حساسی را با تیم مشهد الرضا (ع) پشت سر گذاشتیم هر دو تیم بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و از همه توان خود برای کسب نتیجه برتری استفاده کردند.

وی ادامه داد:بازیکنان ما نیز از همه توان خود برای انجام رقابتی خوب و موفق با تیم حریف استفاده و سعی کردند از فرصتهای پیش آمده به خوبی استفاده کنند.

نفرزاده در باره داوری این مسابقه گفت: به طور معمول داوری رقابتهای لیگ برتر والیبال سخت است و داور این بازی هم خوب قضاوت کرد و مشکلی از این نظر وجود نداشت.

وی در پایان اظهار داشت: از ابتدای لیگ برتر امسال همه تلاش ما قرار داشتن در میان چهار تیم برتر این لیگ و صعود به مرحله پلی آف بوده و سعی می کنیم با بازی های خوب و برتری برابر حریفان به این هدف دست یابیم.

تیم والیبال سایپای استان البرز عصر یکشنبه در دور برگشت لیگ برتر والیبال کشور در سالن مهران مشهد، میزبان خود تیم مشهدالرضا (ع) را با نتیجه سه بر یک شکست داد.