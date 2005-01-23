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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۸:۲۴

تازه هاي داستان كوتاه

سبحاني با " كوچه دوستي " آمد

محمد رضا سبحاني - نويسنده ، تازه ترين مجموعه داستان خود را با عنوان " كوچه دوستي " راهي بازار كتاب و ادبيات كرد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كوچه دوستي ، مرد و دريا ، دل و چشمه و باران ، به سوي گلدسته ها ، مسجد خورشيد ، دو نقطه ، آدمك و بهترين مادر ، عناوين داستان هاي كوتاهي هستند كه در اين مجموعه ي 60 صفحه اي جا گرفته اند . 

كوچه دوستي با 2000 شمارگان و 6000 ريال بهاي پشت جلد توسط نشر واج منتشر شده است .  

کد مطلب 151046

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