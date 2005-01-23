سبحاني با " كوچه دوستي " آمد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كوچه دوستي ، مرد و دريا ، دل و چشمه و باران ، به سوي گلدسته ها ، مسجد خورشيد ، دو نقطه ، آدمك و بهترين مادر ، عناوين داستان هاي كوتاهي هستند كه در اين مجموعه ي 60 صفحه اي جا گرفته اند .



كوچه دوستي با 2000 شمارگان و 6000 ريال بهاي پشت جلد توسط نشر واج منتشر شده است .