شورای عالی قضایی عراق با محاکمه هاشمی در کرکوک مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای عالی قضایی عراق درخواست طارق الهاشمی مبنی بر محاکمه وی در کرکوک به جای بغداد را رد کرد.

"عبدالستار البیرقدار" سخنگوی رسمی شورای عالی قضایی عراق در این رابطه اظهار داشت: هیئت منصفه دادگاه تجدید نظر که متشکل از 19 قاضی است درخواست طارق الهاشمی برای انتقال پرونده وی از بغداد به کرکوک را بررسی کرد و طی صدور حکمی اعلام کرد که با این درخواست مخالف است.

خاطرنشان می شود منابع امنیتی عراق روز 28 نوامبر از کشته شدن دو نفر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه الخضراء بغداد خبر داده بودند، در پی این حادثه تروریستی، مقامات عراقی، طارق الهاشمی را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند، آنها همچنین اعلام کردند که اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق نیز هدف این انفجار بوده است.

در پی این حادثه تروریستی، سه نفر از محافظان طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق در اعترافاتی تکان دهنده اعلام کردند در طول چند سال اخیر، دستوراتی را برای دست زدن به عملیات تروریستی از جمله بمبگذاری در ساختمان پارلمان برای ترور مالکی را دریافت کرده بودند.



با اعترافات تکان دهنده محافظان الهاشمی، دستگاه قضایی عراق در 19 دسامبر 2011 رسما حکم بازداشت وی را صادر کرد، اما معاون سنی مذهب طالبانی با ساختگی خواندن این اتهامات به منطقه کردستان در شمال عراق گریخت و به رهبران کردستان این کشور پناهنده شد.