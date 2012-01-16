خطوط لوله نفت برای احداث آزادراه پل زال جابجا می شوند

سید کمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه آزادراه پل زال - اندیمشک قسمتی از خط لوله انتقال نفت این شرکت در تلاقی با مسیر احداثی قرار گرفت.

وی ادامه داد: به منظور اجرای این پروژه مهم و ملی، کارشناسان تعمیرات خطوط لوله این شرکت با انجام مطالعات و اقدامات فنی مناسب در کوتاهترین زمان ممکن از وقفه در این پروزه مهم و ملی جلوگیری کردند.



وی افزود: با تعریف پروژه ای عملیاتی در این خصوص، قطعاتی از خط لوله انتقال نفت به قطر شش اینچ و طول هشت هزار متر که در تلاقی با حریم آزاد راه قرار داشت از حریم راه خارج و خط لوله جدید جایگزین آن شد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ادامه داد: این پروژه با صرف 10 هزار نفر ساعت و 220 میلیون تومان هزینه اجرای عملیات و 12 میلیارد ریال خرید لوله مخصوص انتقال نفت در مدت زمان چهار ماه انجام شد.



موسوی عنوان کرد: با اجرای این پروزه عملیاتی علاوه بر جلوگیری از وقفه در عملیات اجرایی یک پروژه عمرانی ملی، زمینهای زیادی که به واسطه وجود این خط لوله در حریم آن قرار داشتند آزادسازی شده و به منظور بهره برداریهای کشاورزی و صنعتی در اختیار شهروندان و ساکنان منطقه قرار گرفتند.