گزارش مهم درباره تداوم فعالیت ناظران عرب در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیپلمات مصری در گفتگو با روزنامه الحیات اظهارداشت: گزینه های محدودی در نشست آتی اتحادیه عرب و نشست وزیران خارجه این اتحادیه (درباره مسئله حضور ناظران در سوریه) وجود دارد.

وی تاکید کرد: در هر دو نشست گزارش جامع "احمد الدابی" رئیس هیئت ناظران عرب مورد بررسی قرار گرفته و طی آن درباره تمدید یک ماهه حضور ناظران عرب در سوریه و یا ترک این کشور تصمیم گیری می شود.

این مقام مصری همچنین از احتمال تصمیمات سختگیرانه تر از سوی اتحادیه عرب علیه سوریه خبر داد. خاطرنشان می شود هیئت ناظران عرب از قریب به چهار هفته پیش به سوریه اعزام شده و با حضور در مناطق مختلف این کشور به تهیه گزارش مشغول است. این هیئت گزارشهای خود را به تناوب برای دبیرکل اتحادیه عرب و مقامات سوری ارسال می کند اما تاکنون نتیجه گیری خاصی از آن اعلام نشده است.

احمد الدابی رئیس ناظران عرب اخیرا از همکاری نظام دمشق با ناظران را مناسب توصیف کرده بود.