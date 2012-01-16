احداث 22 پارک کودک در روستاهای بخش مانه

مهدی شیر دل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بخش مانه از نظر وسعت و جمعیت بزرگترین بخش شهرستان است.

شیردل افزود: در راستای توجه به تامین امکانات رفاهی و تفریحی برای کودکان روستاها، با تخصیص اعتباری معادل 800 میلیون ریال به دهیاری ها، تجهیزات لازم برای احداث پارک های کودک خریداری شد.

وی گفت: همچنین در راستای توجه به مسائل بهداشتی و فرهنگ سازی در بین روستائیان تعداد 130 عدد سطل زباله برای جمع آوری زباله خانوارهای روستایی خریداری شده است.

بخشدار مانه با اشاره به ایجاد سایبان برای رفاه حال مسافران گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی، ایجاد سایبان در مسیر عبوری مسافران لازم و ضروری است.

بر اساس سرشماری سال 1385 بخش مانه شهرستان مانه و سملقان دارای 26 هزار و 705 نفر جمعت است.