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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

قالیباف:

زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم

زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم

شهردار تهران در همایش فصلی جانبازان گفت: امروز هر کس که در کشور زندگی می کند اگر ذره ای انصاف داشته باشد می‌داند که همه ما زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در این همایش که روزگذشته در مجموعه ورزشی و فرهنگی جانبازان قمر بنی هاشم(ع) در منطقه 20 برگزار شد ، ضمن اشاره به اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ، گفت: اربعین توانست نهضت امام حسین(ع) را به جهانیان معرفی کند ؛ همانطور که نهضت و انقلاب ما را اربعین شهدای ما به پیروزی رساند.

شهردارتهران در ادامه رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران را از وظایف شهرداری دانست و گفت: بر این باوریم که رسیدگی به مشکلات و مسایل جانبازان و ایثارگران تنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست و هر کس در هرجا امروز نسبت به این قشر عزیز وظیفه دارد ، ما نیز در شهرداری تهران به سهم خود نسبت به این عزیزان وظیفه داریم.

وی با بیان این که قرار شده هر فصل چنین نشست هایی برگزار شود ، خاطرنشان کرد: این گونه نشست ها بیشتر برای من و امثال من اثرگذار است چون اگر در این دنیای پر زرق و برق و پر فراز و نشیب حواسمان پرت شود ، با دیدن شما عزیزان به خودمان بر می گردیم و یادمان می آید که از چه نسلی هستیم و این مسئولیت ها به چه قیمتی در دست ما قرار گرفته است.

قالیباف با اشاره به اینکه ما در انقلاب باورهایی داریم که باید آن ها را زنده نگاه داریم ، تصریح کرد : همانطور که به دوستان بسیجی هم گفته ام ، یک روز نیاز بود بسیج در میدان جنگ حضور داشته باشد و امروز هم باید کارهای شهرداری را با توجه به آن ارزش ها و باورهای مدنظر پیش ببریم.

شهردار تهران شهرداری را متعلق به مردم دانست و گفت: ما وظیفه داریم به خانواده های ایثارگران و شهدا بدون حاشیه و منت رسیدگی کنیم و با همان فرهنگی که در دوران دفاع مقدس به آن اعتقاد داشتیم کارها را انجام دهیم.

وی ادامه داد: بر این اعتقادم تا زمانی که ما در مجموعه شهرداری هستیم حداقل وظیفه مان این است که کارهای خانواده شهدا و ایثارگران روی زمین نماند و کارهای حوزه شهرداری را به سرعت انجام دهیم.

قالیباف اضافه کرد: در بحث مربوط به حقوق شهروندی خیلی از کارها روی زمین مانده اما حتما در مباحثی چون پیاده روسازی و مناسب سازی ، اقداماتی که در این دوره انجام شده قابل قیاس با گذشته نیست اما باید قبول کنیم که مشکلاتی هم وجود دارد.

کد مطلب 1510494

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