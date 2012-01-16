موقوفات متناسب با شرایط روز باشند/وقف زنده نگهدارنده نیات واقفان است

مجید کیایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران به مناسبت هفته وقف به خبرنگار مهر گفت: خود پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) اموال وقفی بسیاری برجای گذاشته‏اند. ما در سیره اهل بیت(ع) سخنان و تأثیرات ایشان بر موضوعات موقوفه را داریم، اینها و اهتمام ایشان بر موضوع وقف نشانگر اهمیت موضوع وقف است.

وی علت توجه اهل بیت(ع) به موضوع وقف را سنت پیامبر(ص) و دستورات دینی و قرآنی برشمرد و گفت: اموال و ملکهای موقوفه با وقف جاودانه شده و بطور دائمی و زنده نگهداری می‎شوند.

کیایی در مورد اینکه فرهنگ وقف چه تأثیری بر میراثهای فکری و فرهنگی جامعه دارد هم اظهارداشت: موقوفات نشاندهنده اندیشه و فکر مردمان یک جامعه هستند. اینکه اثری که وقف می‎شود باقی می‎ماند در همه ادیان وقف را به شکلهای گوناگون داریم.

وی با بیان اینکه موضوعاتی که با نیت و هدف درمان و سلامتی مردم باشند نیز یکی دیگر از اولویتهای این بخش است گفت: وقف می‎تواند با اقتضائات زمانه موضوعات مورد اولویت را تغییر دهد برای مثال امروز به موقوفات در عرصه انرژی هسته‏ای بها می‏دهند که نیت و هدف واقفان به نتیجه رسیدن ثمرات انرژی هسته‏ای در کشور است.

کیایی در مورد تفاوت وقف و فعالیت سازمانها و بنیادهای امور خیریه نیز یادآور شد: کارکرد بنیادهای خیریه با از بین رفتن بنیانگذاران آن ممکن است دستخوش تغییراتی شود یا اصلا دچار زوال شوند اما کسانی که دغدغه وقف دارند با از بین رفتن متولی و واقف اموال موقوفه از بین نمی‏روند بلکه بطور جاودانه و دائمی حفظ می‎شوند.

وی گفت: نیت و هدف واقف در انجام کارش با روی کار آمدن هر شخصی که مجموعه موقوفات را در هر زمانی اداره می‏کند از بین نمی‏رود و نیات ابدی و در یک جهت باقی می‎ماند. ولی در مورد امور خیریه ممکن است اینطور نباشد پس چه بهتر است که سازمانهای خیریه هم در قالب وقف کردن مجموعه‏هایشان اقدام کنند.