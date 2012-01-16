موقوفات متناسب با شرایط روز باشند/وقف زنده نگهدارنده نیات واقفان است

مجید کیایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران به مناسبت هفته وقف به خبرنگار مهر گفت: خود پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) اموال وقفی بسیاری برجای گذاشتهاند. ما در سیره اهل بیت(ع) سخنان و تأثیرات ایشان بر موضوعات موقوفه را داریم، اینها و اهتمام ایشان بر موضوع وقف نشانگر اهمیت موضوع وقف است.
وی علت توجه اهل بیت(ع) به موضوع وقف را سنت پیامبر(ص) و دستورات دینی و قرآنی برشمرد و گفت: اموال و ملکهای موقوفه با وقف جاودانه شده و بطور دائمی و زنده نگهداری میشوند.
کیایی در مورد اینکه فرهنگ وقف چه تأثیری بر میراثهای فکری و فرهنگی جامعه دارد هم اظهارداشت: موقوفات نشاندهنده اندیشه و فکر مردمان یک جامعه هستند. اینکه اثری که وقف میشود باقی میماند در همه ادیان وقف را به شکلهای گوناگون داریم.
وی با بیان اینکه موضوعاتی که با نیت و هدف درمان و سلامتی مردم باشند نیز یکی دیگر از اولویتهای این بخش است گفت: وقف میتواند با اقتضائات زمانه موضوعات مورد اولویت را تغییر دهد برای مثال امروز به موقوفات در عرصه انرژی هستهای بها میدهند که نیت و هدف واقفان به نتیجه رسیدن ثمرات انرژی هستهای در کشور است.
کیایی در مورد تفاوت وقف و فعالیت سازمانها و بنیادهای امور خیریه نیز یادآور شد: کارکرد بنیادهای خیریه با از بین رفتن بنیانگذاران آن ممکن است دستخوش تغییراتی شود یا اصلا دچار زوال شوند اما کسانی که دغدغه وقف دارند با از بین رفتن متولی و واقف اموال موقوفه از بین نمیروند بلکه بطور جاودانه و دائمی حفظ میشوند.
وی گفت: نیت و هدف واقف در انجام کارش با روی کار آمدن هر شخصی که مجموعه موقوفات را در هر زمانی اداره میکند از بین نمیرود و نیات ابدی و در یک جهت باقی میماند. ولی در مورد امور خیریه ممکن است اینطور نباشد پس چه بهتر است که سازمانهای خیریه هم در قالب وقف کردن مجموعههایشان اقدام کنند.
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