جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: 16 تا 18 بهمن نمایشگاه مطبوعات در سالن نمایشگاهی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در 19 بهمن به مناسبت دهه فجر، اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران را میزبانی می‌کنند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه جشنواره امسال رنگ و بوی شادی را خواهد داشت، از تدارک برنامه‌ های فرهنگی و دینی مرتبط با جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها خبر داد و افزود: در جشنواره مطبوعات به دنبال کیفی سازی محتوای نشریات هستیم.