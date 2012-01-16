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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

ابراهیمی اعلام کرد:

جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان، همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: 16 تا 18 بهمن نمایشگاه مطبوعات در سالن نمایشگاهی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در 19 بهمن به مناسبت دهه فجر، اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران را میزبانی می‌کنند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه جشنواره امسال رنگ و بوی شادی را خواهد داشت، از تدارک برنامه‌ های فرهنگی و دینی مرتبط با جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها خبر داد و افزود: در جشنواره مطبوعات به دنبال کیفی سازی محتوای نشریات هستیم.

کد مطلب 1510496

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