شناخت خوبی از ذوب آهن داشتیم

مجید صالح سرمربی تیم سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در چارچوب مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور اظهار داشت: بازی در اصفهان همیشه سخت و حساس است در این دیدار ما به پیروزی با ارزشی دست پیدا کردیم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در این دیدار ما کاملا حاکم میدان بودیم میانه میدان در دست هافبک های تیم ما بود و با شناخت خوبی که از ذوب آهن داشتیم موفق شدیم سه گل وارد دروازه حریف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص میدان دادن به بازیکنان جوان افزود: بازیکنان جوان سایپا در دیدارهای گذشته نیز بازیهای خوبی را به نمایش گذاشتند به نظر من باید با میدان دادن به بازیکنان جوان و اینده دار اینده فوتبال ایران را بسازیم.

مجید صالح ادامه داد :عدم نتیجه گرفتن تیم سایپا در دیدارهای گذشته مربوط به ضعف کادرفنی است و من به عنوان سرمربی تیم باید برای کسب نتایج بهتر، تجربیات بیشتری به دست آورمسایپا می تواند با کسب چند برد پی در پی خود را به بالای جدول نزدیک کند.

صالح در پایان در خصوص رویارویی با منصور ابراهیم زاده اظهار داشت: ابراهیم زاده استاد من است در اصفهان روزهای بسیار خوبی را با او داشتم در مدتی که در ذوب آهن حضور داشتم سعی کردم مشاور خوبی برای ابراهیم زاده باشم و به نظرم این وظیفه را بخوبی انجام دادم.

تیم فوتبال سایپای البرز عصر روز یکشنبه در ادامه مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور توانست با نتیجه سه بر یک تیم ذوب آهن را در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان شکست دهد.