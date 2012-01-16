سه پسربچه یک توطئه قتل را در هالیوود خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مجموعه «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» یوستوس و بوب و پتر سه قهرمان داستان با یک گروه فیلمسازی آشنا می‌شوند که برای فیلمبرداری بخش‌‌هایی از جدیدترین فیلمشان به راکی بیج محل زندگی آنها آمده‌اند.

این گروه تصمیم می‌گیرند بخش‌هایی از فیلم خود را در حیاط خانه یوستوس فیلمبرداری کنند و این آغاز ماجراست. حیاط خانه عمو تیتوس برای تهیه صحنه‌های خطرناک یک فیلم جای بسیار مناسبی است. تهیه فیلم در همان روزهای اول با مشکل بزرگی روبه رو می‌شود. خراب‌کاری در گروه فیلمبرداری وجود دارد که دست به کارهای خطرناکی می‌ِزند. یوستوس و بوب و پتر وسط این صحنه‌های خطرناک هستند.

ولی ماجرا از آنجا هیجان‌انگیزتر می‌شود که یوستوس یک شب با مردی مواجه می‌شود که مخفیانه به حیاط خانه‌شان آمده تا آثار جرم را پاک کند، ولی نمی‌داند که این کارآگاه کوچک مراقب اوست و حتی از جای پاهای او به ماهیتش پی می‌برد.

دنبال کردن داستان تا انتها به خواننده کمک می‌کند تا دلیل یک توطئه قتل را کشف کند و بفهمد چه کسی می‌خواهد بزرگ‌ترین بدل‌کار هالیوود را به قتل رساند.

این کتاب را اولف بلانک نوشته و مسعود حجوانی به فارسی برگردانده است.

آشغالدانی، صحنه عوض می‌شود، ستاره فیلم، شعله‌های آتش، زد پای داغ، ماشین‌سواری، سایه‌ای در شب، گچ‌کاری، هالیوود، آماده برای پرش، پرتگاه، نمایش نهایی و ... برخی از فصل‌های کتاب است.

انتشارات قدیانی این کتاب را در شمارگان 1560 نسخه به قیمت 2500 تومان منتشر کرده است.