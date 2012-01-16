امکان استفاده از ایمپلنت برای فک های تحلیل رفته وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین حراجی رئیس دومین کنگره ایمپلنت خلیج فارس که از 10 تا 12 اسفند 90 در هتل المپیک تهران برگزار می شود، گفت: درمان ایمپلنت به عنوان یکی از روشهای موثر درمانی جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته از یک دندان تا تمام دندانها، می تواند مورد استفاده قرار گیرد که امروزه با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در مواد اولیه و روشهای جراحی فک و صورت و کاشت ایمپلنت، امکان استفاده از این شیوه برای فکهای تحلیل رفته در اثر مرور زمان نیز میسر است.

وی استفاده از ایمپلنت را در مقایسه با روشهای قدیمی مانند بریچ، پُست و استفاده از دندانهای پارسیل و کامل به دلیل مشکلات و معایب کمتر مانند عدم تراش و از بین رفتن بخشهای سالم دندان و بافتهای زیرین و احساس بهتر بیمار بسیار مناسب تر توصیف کرد و افزود: در روش کاشت ایمپلنت به واسطه کاشت یک پایه در داخل استخوان فک بیمار پس از چند هفته تا چند ماه می تواند به راحتی در اجتماع ظاهر شده و از مزایای آن استفاده کند.

دانشیار گروه فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی، بهترین زمان جهت استفاده از ایمپلنت را همان زمان از دست دادن دندان عنوان کرد و گفت: هر چه فرایند کاشت ایمپلنت به عنوان واحد جایگزین برای دندان از دست رفته به تعویق بیافتد به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی که در استخوانها ایجاد می شود، استخوان فک شروع به تحلیل رفتن کرده و درمانهای بعدی بسیار سخت تر و پرهزینه تر خواهد بود.

حراجی در پایان با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس اظهار داشت: انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران در نظر دارد با برگزاری این کنگره بین المللی که در آن اساتید و اندیشمندانی از کشورهای ایران بلژیک، آمریکا، کره جنوبی، چین، آلمان و سایر کشورهای مطرح دنیا حضور دارند، گامی در جهت آشنایی هر چه بیشتر دندانپزشکان و متخصصان داخلی با پیشرفته ترین و آخرین دستاوردها در زمینه درمان با شیوه کاشت ایمپلنت و همچنین ارتقای سطح بهداشت جامعه بردارد.