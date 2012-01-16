توسعه و پیشرفت ایران امروز به یک فرهنگ مترقی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: انقلاب اسلامی ایران امروز به یکی از قدرتهای تاثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است و عامل اصلی مخالفت و دشمنی غرب با نظام اسلامی ایران همین موضوع است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به روند دشمنی های غرب با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: این دشمنی ها ریشه در عمق جهان بینی و ایدئولو‍ژی غرب با جهان بینی مترقی اسلامی دارد و این جهان بینی مترقی امروز توانسته است جامعه ایرانی و جوانان ایرانی را برای یک جهش عظیم بسیج کند و خوشبختانه امروز این جهش عظیم رخ داده است و توسعه و پیشرفت جامعه ایران در نزد جوانان این مرز وبوم به یک فرهنگ تبدیل شده است.

حجت الاسلام آفتابی افزود: امروز غرب درصدد است تا با ترور دانشمندان هسته ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوی این شتاب علمی را بگیرد و با به شهادت رساندن جوانان ایرانی سد راه توسعه کشور شوند اما دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایران هنوز نتوانسته اند بفهمند و درک کنند که مسیر حرکت این نظام و این کشور در ادامه مسیر نهضت امام حسین (ع) است و شهادت در نزد جوانان ایرانی یک فرهنگ مترقی برای تعالی جامعه است.

وی در پایان در ادامه ترور دانشمندان هسته ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهید شهریاری، به ویژه شهید مصطفی احمدی روشن را محکوم کرد و آن را ناشی از ناتوانی غرب و به بن بست رسیدن دشمنان نظام و انقلاب دانست.