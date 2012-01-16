راه اندازی اتوماسیون اداری کانون پرورش فکری کودکان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عزیز زاده گرجی در نشست با کارکنان کانون پرورش فکری مازندران، از راه اندازی این سیستم در مکاتبات اداری این کانون خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی و برای نخستین در سطح کانونهای پرورش فکری کشور به اجرا در خواهد آمد بر ضرورت اجرا ی این طرح در کانون تاکید کرد.

گرجی افزود: صرفه جویی و تسریع در مکاتبات اداری، کاهش هزینه های مالی حاصل از مکاتبات ، سرعت ارایه در خواست اداری و پاسخ دهی به آن و نظم ایجاد شده در بایگانی و پردازش نامه های اداری از عمده موارد مهمی است که از این فرایند حاصل می گردد.



مدیر کانون پرورش فکری مازندران با تاکید بر ضرورت حفظ و رعایت کرامت انسانی در بین همکاران، وظیفه فردی یکایک انسانها را نسبت به هم رعایت این اصل دانست و تحقق بیش از پیش این رویکرد دینی و اخلاقی را در پیشبرد کارآیی اداری و صمیمیت میان همکاران مفید دانست .



گرجی یادآورشد: در سیره عملی پیامبر اسلام و ائمه معصومین (ص) به وضوح رعایت و تاکید بر حفظ ارزشهای انسانی و احترام به دیگران وجود داشته است و تاکیدات صورت گرفته بر رعایت این اصل جهت آثار مثبتی که بر جای می گذارد می باشد .



وی از احترام متقابل در مراودات اداری چه میان همکاران و چه ارباب رجوع به عنوان سرمایه ای یاد کرد که منجر به سود مادی و معنوی هم در شخصیت فردی کارمندان و هم در بازدهی اداری می شود.



گرجی، ایجاد نگاه خیرخواهانه را در میان همکاران از دیگر مواردی دانست که می تواند به ارتقای فعالیت های اداری ورفتاری کارکنان بیانجامد و از سویی مصداق امر به معروف نیز می باشد و انجام آن از ضروریات انسان مومن است.