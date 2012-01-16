نسبت به جریان فتنه و انحراف روشنگری شود/ توصیه هایی به وحدت شکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی از اعضای سابق شورای نگهبان است که هم اکنون نمایندگی مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. این عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در هیات داوری جبهه متحد اصولگرایان حضور دارد و از اعضای شورای مرکزی این تشکل است.

پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان درگفتگویی با آیت الله کعبی دیدگاههای او درباره جبهه متحد اصولگرایان، شاخص های اصولگرایی و فهرست انتخاباتی جبهه متحد، مجلس مطلوب-نماینده مطلوب و اخلاق انتخاباتی را جویا شده است.

جناب آقای کعبی، در ابتدای بحث دوست داریم مقداری درباره نحوه ورود جنابعالی به کمیته داوری شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان بدانیم. چه فرایندی طی شد تا شما یکی از اعضای گروه هفت نفره داوری باشید؟

همانطور که استحضار دارید، جبهه متحد اصولگرایی متشکل از دو هیات جداگانه است که به شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان معروف هستند. گروه هفت نفره، مسئول سیاست‏گزاری و حکمیت بر فرایند اصولگرایی در انتخابات را بر عهده دارند. از این هفت نفر جناب آقای دکتر ولایتی، جناب آقای دکتر حدادعادل و جناب آقای عسگراولادی شخصیت حقیقی هستند که از قبل در جلساتی که افراد شاخص اصولگرا حضور داشتند بر روی آنها اجماع شده شود. دو نفر دیگر نمایندگان جامعه روحانیت مبارز هستند که حجت الاسلام تقوی و حجت الاسلام ابوترابی فرد هستند. دو نفر دیگر هم به نمایندگی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند که بنده و آیت الله حسینی بوشهری حضور داریم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، پایه گزاران جبهه متحد اصولگرایان هستند. از مدت ها قبل، در جلسات جامعه مدرسین پیرامون فرایند وحدت اصولگرایان بحث های زیادی شد که نهایتاً به مشارکت در تدوین منشور اصولگرایی منتهی شد. کمیته ای مشترک از اعضای جامعتین تشکیل شد و کار تدوین منشور اصولگرایی را بر عهده گرفتند. در جلسات جامعه مدرسین پیرامون نحوه مشارکت در این فرایند، اختیارات به آیت الله یزدی به عنوان ریاست جامعه مدرسین واگذار شد. و ایشان نیز به نمایندگی از طرف جامعه مدرسین بنده و آقای حسینی بوشهری را انتخاب کردند تا در فرایند وحدت اصولگرایان در قالب کمیته سیاست گزاری نظارت و داوری مشارکت کنیم. آیت الله یزدی همواره مجموعه اصولگرایان را به وحدت بر پایه پیشرفت اصولگرایی دعوت کرده اند.

اعضای شورای مرکزی در مورد سه شاخصه سلبی «فتنه»، «انحراف» و «فساد» صحبت می کنند که خط مرزهای جبهه متحد را تشکیل می دهند. این شاخص ها برای تعیین نامزد فهرست اصولگرایان است؟

جبهه متحد اصولگرایان به منظور پیشبرد تفکر اصولگرایی شکل گرفته و بایدها و نبایدهایی دارد. اصلی ترین شاخصه این گفتمان، وحدت حول محور ولایت و بر مبنای اسلام، نظام، ولایت فقیه و قانون اساسی است. بر این اساس، 12 اصل وجود دارد که افراد باید حائز آن شرایط باشند که در منشور اصولگرایی به آن اشاره شده است. از طرف دیگر هم سه شاخصه سلبی بزرگ را در نظر داریم که شما هم در سوال خود به آن اشاره کردید و کاملا شفاف و واضح هستند. در واقع «فتنه گران»؛ کسانی که از اصول «انحراف» پیدا کردند و شبکه هایی که می خواهند از قدرت سوء استفاده بکنند، جایی در دایره اصولگرایی ندارند و از همین روست که جبهه متحد اصولگرایان در مقابل همه جریان های غیر همسو با نظام و رهبری شکل گرفته است.

جریان فتنه، پیچیده و چند لایه است و عقبه آن به روشنفکری بیمار بر می گردد. انحراف و فساد هم مولود فتنه هستند و فتنه را نباید دست کم گرفت. فتنه به دنبال فروپاشی هویتی ملت یا ایجاد شکاف هویتی و در نهایت نفوذ در حاکمیت است. همچنین به جریان انحراف نیز با زاویه ای که از اصول گرفته به دلیل آنکه از لحاظ دسترسی به قدرت و ثروت شرایط ویژه ای دارد باید پرداخته شود و درباره هر دوی اینها روشنگری و تبیین صورت بگیرد.

اما من معتقدم که فتنه، انحراف و فساد، طرفداران مدل توسعه غربی هستند و در کنار هم، پروژه سکولاریزه کردن کشور و فاصله گرفتن از آرمان ها و ارزش ها را دنبال می کنند. بنابراین اصولگرایان واقعی با هرچه در توان دارند، باید در مقابل طرفداران مدل توسعه غربی که شامل فتنه گران، منحرفین، مفسدین و عقبه ایدئولوژیکی آنهاست با هم، همدل و هم صحبت بشوند و در برخورد با یکدیگر نیز خویشتن دار و با سعه صدر باشند.

بر اساس همین تبیینی که فرمودید، چه افرادی در لیست نهایی نامزدهای جبهه محد اصولگرایان قرار نخواهند گرفت؟

البته تهیه لیست وظیفه مستقیم ما نیست. در واقع جامعه مدرسین و جامعه روحانیت ضوابط و منشورهای اصولگرایی را پایه ریزی کرده اند و سپس با تشکیل گروه هفت نفره و سپس هیات اجرایی؛ ستادهای انتخاباتی در استان ها شکل گرفته است. در هر حوزه انتخابیه خود استان ها هستند که بر پایه شاخص های اصولگرایی و بندهای منشور اصولگرایی اقدام به گزینش و معرفی نامزد می کنند. اگر در انتخاب نامزدها به وفاق نرسند کمیته داوری تشکیل می شود.

به هر حال در مجموع چیزی که واضح می نماید این است که، بارها در جلسات جبهه متحد اصولگرایی بحث کرده ایم و وحدت نظر تمامی اعضا این است که اشخاص دارای اندیشه سکولار و سست عنصر و کسانی که مروج افکار غیر اسلامی و غیرانقلابی هستند؛ افرادی که محافظه کاری می کنند و ایستا هستند و قدرت ابتکار عمل و طرح در مسائل کلان کشور ندارند؛ در تراز مجلس کارآمد نیستند. افرادی که در فتنه 88 رفوزه شدند؛ ساکت و متزلزل بودند و با جبهه غیر خودی و با کسانی که در مقابل نظام ایستاده بودند، مرزها را مشخص نکردند، نباید توقع داشته باشند که مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان باشند و اصولگرایان هم هرگز آنان را در لیست قرار نخواهند داد. ما بر حاکمیت تفکر ناب اصولگرایی تاکید داریم و مقابل هر کس که با شاخصه های ایجابی و سلبی این تفکر نخواند، می ایستیم. البته در گفتن مصداق ممکن است تفاوت سلیقه به وجود بیاید که با گفت گو به هم نزدیک می شود و من از بیان آن صرف نظر می کنم.

در روزهایی که گذشت لیست سازی معجولی از سوی بعضی افراد انجام شد و برخی گمانه زنی های خود را به عنوان لیست جبهه متحد اصولگرایان معرفی کردند. نظر شما را درباره این اقدامات را می خواهیم بدانیم؟

به نظر من راهی که در پیش گرفته شده درست نیست؛ چرا که جبهه متحد درهای خود را برای گفت گو و مشارکت در تهیه لیست بازگذاشته است. جبهه متحد اضلاعی دارد که یکی از آنها پایداری است که ما بارها اعلام کرده ایم که منتظر هستیم آنها بیایند و به این فرایند بپیوندند. در حال حاضر گفتگوهایی صورت گرفته تا در مورد بعضی کاندیداها به دیدگاه مشترک برسیم و حتی بعضی از موسسین پایداری ممکن است در لیست جبهه متحد اصولگرایان حضور داشته باشند؛ جبهه پایداری نیز از برخی اعضای جبهه متحد اصولگرایان دعوت کرده و در کل فضای بین جبهه متحد و دیگر اعضا، فضای تفاهم و وحدت است. اما توصیه من این است که اصولگرایان و شخصیت هایی که رسانه ها را در اختیار دارند از تخریب یکدیگر بپرهیزند و فضای ایجاد تفاهم و تبیین ملاک ها را برای مردم در دستور العمل خود قرار بدهند و با تاسی از فرمایش رهبر انقلاب به جای نفی دیگران از نقاط مثبت خود بگویند.

جناب آقای کعبی؛ ما در رو به روی خود سه گانه ای داریم که به نظر می رسد در تشکیل مجلس آینده باید این سه اصل مهم و ضروری را در نظرگرفت. اول اینکه سال جاری از سوی رهبر انقلاب سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده و اصولگرایان باید نتیجه کاری خود نسبت به این موضوع را به مردم ارائه کنند. در وهله دوم ما در دهه عدالت و پیشرفت قرار داریم و باید برای رسیدن به اهداف این دهه باید تلاش کنیم. مورد سومی هم که با آن مواجه هستیم، بحث بیداری اسلامی و شرایط خطیری است که انقلاب اسلامی با آن مواجه است و پس از سی سال می تواند میوه این پافشاری بر اصول را برداشت کند. بر همین اساس، به نظر جنابعالی نماینده و مجلس مطلوب، باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

مجلس در نظام مقدس بر پایه جایگاهی که در قانون اساسی دارد و همچنین بر اساس عرف موجود و ارزش های اسلام همیشه مهم بوده است. نمایندگان مجلس نیز، به سبب هویت حقوقی که دارند و از طرف بخشی از مردم برگزیده شده اند و نمایندگی آنها را بر عهده دارند، از قدرت زیادی برخوردار هستند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی هم مجلس مقتدر و با وزن بالایی است و امیدواریم بنا بر فرموده مقام معظم رهبری مجلس نهم، مجلسی مقتدر و در شان شایستگی های ملت ایران باشد که نمادی از یک ملت الگو، با استقامت و ایستاده در مقابل تهدیدهای خارجی، یک ملت پیشرفته، بیدار، ولایت مدار و شهیدپرور را به همگان نشان بدهد.

ما امیدواریم مجلس نهم به سمتی برود که خط قرمز آن اصول و ارزش های اسلامی باشد و 100 درصد خروجی آن منطبق با اسلام باشد. مجلس عدالت گرا، پاکدست، خدمتگزار ملت، حامی محرومان، ایستاده در مقابل استکبار جهانی و تروریسم بین الملل آرزوی ماست که تحقق آن نیز دور از دسترس نیست. ما از مجلس نهم، مجلسی چندمنظوره می خواهیم به طوریکه همچنانکه همراه با نهضت بیداری اسلامی و در جهت تقویت آن قدم بر می دارد؛ برنامه ششم توسعه را نیز به گونه ای طراحی و اجرایی بکند که به تحقق چشم انداز بیست ساله یعنی رسیدن به ایرانی توسعه یافته با هویت اسلامی و انقلابی شتاب ببخشد.

با توجه به شاخصه هایی که جبهه متحد اصولگرایان در نظر دارد و نامزدهایش باید احصا کنند، مجلس نهم به گونه ای خواهد بود که شایسته ملت ایران باشد و در قیاس با مجالس هفتم و هشتم، مکمل و متمم آنهاست.

همین جا باید این نکته را هم بگویم که باید از تجربه هایی که داشتیم، بیاموزیم. کنش گران سیاسی و فعالان و نیروهای انقلابی از مجلس ششم که چالشی برای نظام بود درس عبرت بگیرند و به سمت مجلسی حرکت کنند که از مجالس هفتم و هشتم اصولگراتر باشد و حداکثرهای اصولگرایی مطلوب ما را با خود داشته باشد. البته در همین راه واقع گرا هستیم و آرمان گرایی را با واقع گرایی می سنجیم و بر این اساس همین آرایش سیاسی کشور، امیدواریم اصولگرایان دلسوز واقعی ملت و نظام و ایستاده پای شهدا و ولایت و ارزش ها انتخاب شوند.

امیدواریم با روند وحدتی که در میان نیروهای انقلاب شکل گرفته، مجلسی انقلابی و ارزشی در تراز 9 دی و از جنس تفکر بسیجی و شایسته ملت خالق حماسه ها تشکیل بدهیم، خصوصا که اولین مجلس بعد از فتنه پیچیده 88 است.

فضای انتخاباتی همیشه شاهد اتفاقات خوب و بد است. جنابعالی چه توصیه ای به نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارید؟

اولا توصیه من تخلیص نیت است. نیت ها را را باید خالص کنیم و با انگیزه تقویت باورها و ارزش های دینی کمک به پیشرفت و توسعه کشور و در نظر گرفتن مصالح عمومی و مردم وارد صحنه خمت به مردم شویم. اگر کسی با نیات مخلصانه بیاید خدا هم کمک می کند و نتیجه می گیرد. در روایات هم آمده که هرکس رابطه اش را با خدا درست بکند، خدا هم رابطه اش را با خلق خدا درست می کند.

نکته دوم در باب نوع تبلیغات است. نامزدها باید به دنبال اثبات خود باشند نه نفی و تخریب دیگران؛ چرا که انتخابات میدان مسابقه برای خدمت است نه آوردگاهی برای کسب قدرت. در تبلیغات باید صداقت، آرمان گرایی، دلسوزی و روحیه انقلابی موج بزند. مردم هم خودشان میان نامزدها قضاوت می کنند، وگرنه این تبلیغات گسترده میلیاردی به سبک تبلیغات غربی جواب معکوس می دهد.

یکی از توصیه های دیگری که باید کرد این است که نامزدهای انتخابات مجلس نهم از پیمانکارهای اقتصادی انتخاباتی یا به تعبیر رهبر انقلاب صاحبان قدرت و ثروت فاصله بگیرند و رعایت قانون انتخابات و نظام جامع اخلاقی انتخابات و رعایت اخلاق سیاسی را در دستور کار خود قرار بدهند. نامزدها وعده کاذب به مردم ندهند؛ برنامه های خود را به صورت واقعی به مردم عرضه کنند و پای وعده های خودشان بعد از انتخابات بایستند.

با شرایطی که در میان نیروهای انقلاب حاکم شده، پیش بینی شما از آرایش سیاسی مجلس نهم چگونه است؟

انشالله مجلس نهم یک مجلس اصولگرای قاطع خواهد بود. ما امیدواری مردم به شاخصه های اصولگرایی بیشتر دقت کنند و نسبت به انتخاب اصولگرای واقعی پایبند به ارزش ها اقدام کنند. اما آنچه مشخص است، این است که در مجلس نهم، از سلیقه های گوناگون هم خواهیم داشت.

نکته دیگری که می توانم بگویم این است که باید شور و نشاط انتخاباتی را بیشتر کرد و مردم به عنوان وظیفه انقلابی ارزش و شهروندی و ملی و در لبیک به ندای امام و رهبر معظم انقلاب به عنوان یک تکلیف شرکت کنند. حضور فراگیر مردم انقلابی و ارزشی در عرصه انتخابات یک مجلس اصولگرای با طراز بالا را رقم خواهد زد؛ اما اگر این مشارکت کمتر شود نمی توان توقع یک مجلس اصولگرای مطلوب داشته باشیم و ان شاء الله مردم با توجه به نقاط ضعف و قوت مجلس هفتم و هشتم و با تجربه انتخاب کنند تا پیشرفت کنیم.

متاسفانه برخی گروههای سیاسی با دامن زدن به اختلاف در میان نیروهای اصولگرا و طرح برخی مسایل حاشیه ای، بحث های انتخاباتی را به مسایل حاشیه ای سوق می دهند. یکی از مباحث مهم در این خصوص بحث بیداری اسلامی است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

بیداری اسلامی به مجموعه تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در جهت بازگشت به حاکمیت قرآن، سنّت و ارزش‌های اسلامی در زندگی سیاسی و اجتماعی و ساخت تمدن اسلامی اطلاق می‌شود. موج بیداری اسلامی در اثر حرکت مصلحان بزرگ دینی در مصر شکل گرفت و تداوم یافت و در سایر کشورهای عربی و اسلامی نیز رونق گرفت و امروزه ما تاثیرات آن را در سطح بین‌المللی شاهد هستیم. اینک با رشد تصاعدی حرکت ملت‌های منطقه باید قرن 21 را قرن ملت‌ها، پایان سلطه، حاکمیت دولت‌های مستکبر و افول دیکتاتوری بین‌الملل آمریکا دانست؛ دیگر تمدن غربی در مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی حرف اول را نمی‌زند، بلکه در برابر ابتکار عمل ملت‌ها منفعلانه و به تعبیر نغز رهبری به مثابه‌ی یک (بیمار پیش فعال) به تکاپو افتاده است تا در برابر اقتدار منطقه‌ای ملت ایران و حرکت بیداری اسلامی واکنش نشان دهد.

