صدور کارت بهداشتی برای متصدیان جمع آوری شیر در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورا روز دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: اجرای این طرح موجب ساماندهی می شود و در سلامت جامعه موثر است.

وی اظهار داشت: سلامت جامعه در گرو سلامت تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

معاون فنی جهاد کشاورزی کلاله گفت: طرحهای خوبی برای تولید محصولات سالم در حال حاضر اجرا می شود.

نورا افزود: برای مبارزه در جهت کاهش مصرف سموم حشره کش و کودهای زیستی- آلی باید کودهای شیمیایی و خاک ورزی حفاظتی جایگزین شود.

وی بیان داشت: بازدیدهای مشترک کارگروه از محل عرضه غیر مجاز سموم کشاورزی و برخورد با متخلفان باعث ساماندهی این بخش می شود.

نورا افزود: از مرغداریها و دامداریهای صنعتی بازدید متناوب صورت می گیرد.