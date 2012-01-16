فراخوان طرحهای پژوهشی کانونهای مساجد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی نیا گفت: این فراخوان به منظور تهیه تحقیق و پژوهش در رابطه با موضوعات مختلف مسجد، نماز، بیداری اسلامی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد منتشر شده است.

هادی نیا افزود: پژوهشگران عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان می توانند آثار خود را در موضوعات، نقش راهبردی شعار «مسجد سنگر است» در مقابله با جنگ نرم در افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بیداری اسلامی در صحیفه نور و فرمایشات مقام معظم رهبری، تبیین محورهای پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین و بیستمین اجلاس سراسری نماز، جوان و جاذبه های مسجدی، مسجد، امام جماعت و طبابت معنوی،مسجد و پیوستگی فرد و جامعه، تبیین نقش کانون های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان نهادهای فرهنگی در عرصه جهاد اقتصادی، ویژگی‌ها و توانمندی های لازم امام جماعت در مدیریت محتوایی و معنوی مسجد و بررسی میزان اثرگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در رونق بخشیدن به نمازهای جماعت مساجد به دبیرخانه این جشنواره ارائه کنند.

وی با بیان اینکه این فراخوان از سوی این دبیرخانه و با مدیریت کانون فرهنگی هنری شهدای تبریز تخصصی پژوهش منتشر شده و اجرا می شود، تصریح کرد: پژوهشگران می توانند تا پانزدهم بهمن ماه سالجاری آثار خود را در موضوعات یاد شده تهیه و به دبیرخانه هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ارسال کنند.

وی در ادامه، بالا رفتن دانش مبتنی بر پژوهش در اعضای کانونها، تقویت شیوه‌های پژوهش، تقویت رفتار پژوهشی در میان اعضا در قالب تشکیل هسته‌های پژوهش، پرورش روحیه پژوهشگری و توانایی نقد و تحلیل پدیده‌ها در مخاطبان، حساس کردن فضای فرهنگی جامعه و جلب مشارکت اعضای کانون ها، ترویج و تقویت امر تحقیق و پژوهش، شناسایی مسایل، موانع و مشکلات فرهنگی اجتماعی اعضای کانونها و ارایه راهکارهای مناسب ایجاد و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خود باوری در میان اعضای هسته پژوهشی از دیگر اهداف این فراخوان بر شمرد.

به گفته وی، جهت تثبیت و هویت یابی هسته‌های پژوهشی در سال جاری فقط آثاری پذیرفته می‌شوند که در قالب هسته‌های پژوهشی حداقل سه نفری تولید و مشخصات کامل اعضای هسته‌ به طور کامل مطابق فرم های مربوطه ارسال شده باشد.

مسئول دبیر خانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به طرح تشکیل هسته‌های پژوهشی در کانونهای مساجد تحت پوشش اظهار کرد: تشکیل هسته‌های پژوهشی در هر کانون فرهنگی هنری محدودیتی ندارد و یک کانون می‌تواند چندین هسته پژوهشی با افراد مختلف داشته باشد.

هادی نیا اضافه کرد: آثار ارسالی در دو گروه سنی 14 تا 18 سال و 19 سال به بالا ارزیابی شده و ضمن اهدای هدایای نقدی به پنج نفر از صاحبان پژوهشهای برتر، تحقیق‌ها به ستاد عالی کانونهای مساجد کشور معرفی شده و پس از ارزیابی به 20 پژوهش برتر کشری به هر کدام حداکثر 10 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت و درصورت تشخیص داوران به چاپ خواهند رسید.