تشیع بواسطه امام رضا(ع) جهانی شد

حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نقش و تأثیر سفر تاریخی امام رضا(ع) در علاقمندی ایرانیان به مکتب اهل بیت و گسترش تشیع بویژه در ایران گفت: از ابتدای اسلام حب اهل بیت(ع) و محبت محمد و آل محمد(ص) در دل و جان ایرانی ها بود و آنها با عشق و محبت به اهل بیت اسلام را پذیرفتند و لذا همواره در قیام هایی که بر ضد ظلم و جنایات بنی امیه و بنی عباس می شد ایرانی ها پیشتاز بودند.

میرلوحی اظهار داشت: تشریف فرمایی امام رضا(ع) به ایران از مسیری که دشمن می خواست حضرت با شهرهای پرجمعیت و مناطق آباد آن روز روبرو نشود و ایشان را از مناطق جنوبی کشور و از طرف فارس و ابرکوه و تا اندازه ای از بیراهه به نیشابور و از آنجا به مرو بردند و تلاش کردند ایرانی ها حضرت را کمتر ببینند ولی با همه توطئه ها و تمهیداتی که مأمون و دستگاه ظالم اجرا کردند آمدن حضرت و در سفر طولانی چند هزار کیلومتری موجی از عواطف تشیع را در ایران دامن زد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مشهور است در نیشابور حدود 100 هزار نفر از حضرت استقبال کردند و بین 16 تا 24 هزار قلم به دست و محدت و راوی حدیث مشهور "سلسلة الذهب" را در نیشابور از زبان مبارک امام رضا(ع) شنیدند و نقل کردند که موجی از حب به اهل بیت مجددا در ایران ایجاد شد.

وی گفت: همچنین ایشان در معرفی امامت و جایگاه رفیع ولایت کارهایی انجام دادند که به یک معنا کارهای ابداعی است. در ایران سابقه نداشته که امام معصوم(ع) به زیارت امامزاده بروند، حضرت از فاصله چند فرسخی به نیشابور برای زیارت امامزاده محروق (شهیدی که بدن مطهرش را سوزانده بودند که اکنون هم زیارتگاه است) رفتند و حرکت رفتن به زیارات امامزادگان را در ایران نهادینه کرد و این را به عنوان یک سنت در میان شیعه رواج دادند.

میرلوحی تأکید کرد: آمدن حضرت به خراسان باعث شد جمعی از امامزادگان و اولاد ائمه (ع) از طرف مدینه و حجاز و عراق به ایران و خراسان برای زیارت حرکت کنند عده ای برای کمک و بیعت آمدند. در تاریخ آمده که حضرت فاطمه معصومه(س) با کاروانی آمدند که در نزدیکی ساوه و ایادی حکومت جلوی کاروان را گرفتند و تعدادی از اهل کاروان شهید شدند و خود حضرت هم مصدوم شد و به قم رسیدند و بعد از هفده روز به شهادت رسیدند.

وی افزود: کاروان دیگری از برادران امام از طرف فارس آمدند احمد بن موسی (شاهچراغ) و برادرانش محمد و علاء الدین حسین(کودکی که مظلومانه به شهادت رسید). این کاروان ها و اولاد ائمه(ع) موجی ایجاد کرد که حرکت اولاد امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به ایران زیاد شد. مأمون جلسات مناظره و احتجاج هایی را برای شکست دادن امام رضا(ع) در مقابل علمای مذاهب و ادیان مختلف برگزار می کرد که حضرت از این فرصت استفاده و حقانیت مدرسه اهل بیت را ثابت می کردند که از بهترین میراث های امام رضا(ع) است.

میرلوحی با بیان اینکه امام(ع) در سال 202 به خراسان آمدند و در سال 205 به شهادت رسیدند، گفت: اما در همین مدت کوتاه موجی از حب اهل بیت(ع) و توجه به امامزادگان و اولاد علی(ع) را در ایران ایجاد کرد که ما معتقدیم توسط امام رضا(ع) تشیع جهانی و بین المللی شد و ندای اهل بیت(ع) به مناطقی که اصلا صدایی از اهل بیت(ع) به آنجا نرسیده بود رسید.



وی یادآور شد: حضرت وقتی به مرو رسیدند به برخی مناطق شمال ایران فعلی و مناطق کشورهای تازه استقلال یافته شوروی رفتند و مردم هم به زیارت ایشان می آمدند و موجی از تشیع و معارف ناب اهل بیت(ع) به وسیله ایشان منتقل شد.