دولت پاکستان تحت فشار دیوان عالی است/ مصونیت زرداری پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "NDTV"، دیوان عالی پاکستان از "یوسف رضا گیلانی" خواست تا روز 19 ژانویه در دادگاه حاضر شود و به طرح مجدد اتهام مربوط به سوء استفاده از قدرت از طرف آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاسخ دهد.

اتهام سوء استفاده از قدرت از سوی زرداری بر اساس "فرمان آشتی ملی" که از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان در سال 2009 اعلام شده بود، مطرح شده، اما دیوان عالی پاکستان دستور داده تا به مصونیت زرداری پایان داده شود.

هفته گذشته دادگاه به گیلانی هشدار داد در صورتی که دولت به دستورات دادگاه بی اعتنایی کند او می تواند سلب صلاحیت شود و این اقدام می تواند علیه رئیس جمهوری زرداری هم اتخاذ شود.

این شبکه تلویزیونی با اعلام این خبر می افزود: این [حضور گیلانی در دادگاه] ممکن است آخرین دفاعیات و کلمات برای حفظ دولت غیر نظامی تحت فشار باشد که در روزهای اخیر بطور علنی با ارتش قدرتمند کشور در جنگ بسر می برد.

تحلیلگران اختلافات در نظام حاکم بر پاکستان را نه یک کودتای نظامی علیه دولت غیر نظامی بلکه کودتای قضایی علیه آن می دانند و معتقدند که روند جاری ممکن است به خلع ید دولت از سوی سیستم قضایی یا دست کم به انتخابات زود هنگام منجر شود.