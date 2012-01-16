فروش الکل در قطر ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس اظهارات برخی ناظران، می توان قطر را نخستین کشور عربی اسلامی حاشیه خلیج فارس دانست که ساکنان محلی نسبت به فروش الکل در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. همچنین برخی اعتقاد دارند به دنبال بهار عربی در منطقه انتظار می رفت که کنترل فروش الکل بیشتر شود.

اوایل این ماه براساس یک حکم حکومتی، فروش الکل در مروارید قطر ممنوع شد. این اقدام به دنبال شکایتهایی از سوی ساکنان محلی درباره رشد مصرف الکل در این کشور کوچک اسلامی صورت گرفت. چرا که تا همین چند سال پیش تنها چند هتل مجلل و چند کلوپ اقدام به فروش نوشیدنی های سکرآور می کردند.

این حقیقت که جمعیت طی چند سال گذشته رشد کرده است نگرانی های مسلمانان نسبت به تبعات منفی مصرف الکل به ویژه تأثیر آن بر رفتار اخلاقی افرایش یافته است، از سوی دیگر اسلام مصرف الکل را حرام می داند و مسلمانان را از نوشیدن و فروش آن نهی کرده است.

برخی ناظران اظهار داشته اند که این اقدام ممکن است از سوی سایر کشورهای عربی منطقه نیز دنبال شود. این ممنوعیت در عربستان وجود دارد، در بحرین نیز در سال 2009 کلوپهای شبانه تعطیل شدند. عمان نیز فروش الکل را به برخی هتلها و رستورانها محدود و دوبی سال گذشته کلوپها و رستورانها را از نمایش بطریهای الکل منع کرد.

