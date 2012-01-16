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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

نوراللهی:

آرای مردم کلاله در 71 صندوق ریخته می شود

آرای مردم کلاله در 71 صندوق ریخته می شود

کلاله - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاله گفت: 71 صندوق ثابت و سیار کار اخذ آرای مردم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با اعضای هیئت اجرایی و نظارت شهرستان افزود: از این تعداد 50 شعبه در بخش مرکزی و21 شعبه در بخش پیشکمر مستقر خواهند شد.

وی اظهرداشت: توانمندی و تعهد افراد برای عضویت در شعب اخذرای باید در نظر گرفته شود.

فرماندار کلاله گفت: همه تلاشها باید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات انجام گیرد.

نوراللهی افزود: دو شهرستان در استان گلستان بهترین شرایط سیستم آی تی را دارد که یکی از آنها کلاله است.

حسین مرسولی، عضو هیئت نظارت بر انتخابات کلاله نیز گفت: اعضای شعب اخذ رای نباید از وابستگان نسبی و سببی کاندیداها باشند.
 
وی افزود: همه تمهیدات برای نظارت بر انتخابات پرشور و سالم فراهم شده است.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1510545

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