آرای مردم کلاله در 71 صندوق ریخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با اعضای هیئت اجرایی و نظارت شهرستان افزود: از این تعداد 50 شعبه در بخش مرکزی و21 شعبه در بخش پیشکمر مستقر خواهند شد.

وی اظهرداشت: توانمندی و تعهد افراد برای عضویت در شعب اخذرای باید در نظر گرفته شود.

فرماندار کلاله گفت: همه تلاشها باید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات انجام گیرد.

نوراللهی افزود: دو شهرستان در استان گلستان بهترین شرایط سیستم آی تی را دارد که یکی از آنها کلاله است.

حسین مرسولی، عضو هیئت نظارت بر انتخابات کلاله نیز گفت: اعضای شعب اخذ رای نباید از وابستگان نسبی و سببی کاندیداها باشند.

وی افزود: همه تمهیدات برای نظارت بر انتخابات پرشور و سالم فراهم شده است.



کلاله در شرق گلستان واقع شده است.