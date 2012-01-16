افزایش دو عنوان واحد درسی به سبد کتاب های دوره ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان البرز در سالن شهدای دولت استانداری، با تشریح طرح 6-3-3 و روند اجرای آن گفت: با توجه به اینکه پیش از این دانش آموزان در طول 11 سال موفق به اخذ دیپلم می شدند و حتماً نیز بایستی یک سال به این دوره افزوده می شد؛ لذا با تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، یک سال به دوره ابتدایی افزوده، دوره اول راهنمایی حذف خواهد شد و دانش آموزان در دوره ابتدایی 6 مقطع تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت.

وی افزود: با اجرای این طرح از سال آتی، اول راهنمایی حذف خواهد شد و خانواده ها تمرکز خود را از ثبت نام دانش آموزان در دوره های مختلف تیزهوشان و... خارج کنند؛ زیرا طبق مکانیسم مشخصی در این خصوص تکمیل ظرفیت خواهیم داشت.



تغییر کتاب درسی دوره ابتدایی / افزایش 2 واحد درسی



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در بخش دیگری از سخنانش تغییر در کتب درسی دانش آموزان مقطع ابتدایی را از دیگر برنامه های اجرایی طرح 6-3-3 برشمرد و گفت: افزایش دو کتاب درسی با عنوان "خلاقیت و تفکر" و "ارتقاء مهارتهای زندگی" دو عنوان واحد درسی است که از مهر ماه در سبد کتاب های دانش آموزان مقطع ابتدایی قرارمی گیرد.



حلیمی در ادامه از گذراندن دوره های آموزش مربیان و معلمان مطابق با تغییر کتاب های درسی نیز خبر داد و گفت: به منظور آموزش اصولی به دانش آموزان، مربیان و معلمان از پیش شناسایی شدند و قبل از اسفند ماه سال جاری زیر نظر استادان امر آموزش می بینند تا بعد از سال 91 آمادگی کامل برای تدریس داشته باشند.

4 کمیته برنامه ریزی در البرز برای طرح 6-3-3



حلیمی از تشکیل چهار کمیته برنامه ریزی برای این طرح نیز خبر داد و یادآور شد: تا کنون چهار کمیته دراین خصوص در استان البرز تشکیل شده است تا در سال آتی تحصیلی با کمبود مدارس و مشکلاتی از این قبیل مواجه نشویم.