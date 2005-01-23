واشنگتن پست: 80 درصد عراقي ها در انتخابات شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، تاكيد اكثريت مطلق عراقي ها براي شركت در انتخابات در حالي است كه عمليات شورشيان وتروريست ها براي به شكست كشاندن عمليات انتخاباتي طي روزهاي اخير ودر آستانه انتخابات افزايش يافته است.

نتايج اين نظرسنجي كه بنا به درخواست موسسه بين المللي الجمهوري در اواخر ماه گذشته واوايل ماه جاري ميلادي صورت گرفت نشان مي دهد كه 80 درصد ترجيح مي دهند آراي خود را به صندوق ها بياندازند اين نسبت تقريبا براي چندين ماه ثابت مانده است.



كساني كه تصريح كرده اند به احتمال بسيار قوي در انتخابات شركت خواهند كرد 64 درصد است .

برخي از متخصصان خارجي كه در آماده سازي براي انتخابات مشاركت كرده اند از تصميم مردم عراق براي مشاركت در اولين انتخابات آزاد اين كشور پس از نيم قرن غافلگير شدند.



لورني كرانز رئيس موسسه بين المللي الجمهوري كه از سوي كنگره آمريكا حمايت مالي مي شود، اين نظرسنجي را درخواست كرده است . در اين نظرسنجي 1900 عراقي از 16 استان از مجموع 18 استان عراق شركت داشتند.



يك مسئول در يك سازمان بين المللي كه در آماده كردن عراقيها از نظر سياسي براي انتخابات مشاركت كرده است و به علت مسائل امنيتي خواستار عدم افشاي نامش شده است معتقد است اكثر عراقي ها خواهان مشاركت در انتخابات و اعمال حق خود پس از سالها حكومت ديكتاتوري هستند.



اين مسئول گفت: چه بسا خيلي از مردم واقعا ندانند براي چه مي خواهند راي دهند اما آنها چيزي بنام دمكراسي را مي دانند