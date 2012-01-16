جلیلی: عمار جشنواره فیلمسازان حزب اللهی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که با حضور حامد مروت نژاد مدیر دبیرخانه دائمی این جشنوارهبه مناسبت بررسی کم و کیف برگزاری این جشنواره و حواشی رسانه ای آن و چگونگی برخورد رسانه های مختلف فرهنگی با جشنواره فیلم عمار برگزار شد گفت: جشنواره فیلم عمار در یک روند طبیعی اتفاق افتاده است و یک جریان انقلابی فیلمسازی در کشور شکل گرفته و رو به رشد است. این فرایند رو به رشد اقتضا می کند که محافل پیرامون خودش را نیز داشته باشد چراکه اگر این جریان را با جریان سینمای تجاری و روشفکری مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که تبادل اندیشه و جریان سازی های آن تنها در چرخه سینمایی کشور تامین نمی شود بلکه حلقه های بسیاری چون رسانه و پاتوق های سینمایی در کنار اندیشه روشنفکری وجود دارد .

وی در ادامه افزود: در واقع با شکل گیری حلقه های انتقادی و راهبردی متناسب با جریان روشنفکری سینمای ایران محافل سینمایی نیز تشکیل شد و سینمای ایران متاثر از پاتوق های رسانه ای خود شکل گرفت. از همین رو معتقدم که چنین حلقه های ارتباطی هم باید در جریان سینمای انقلاب شکل بگیرد. متاسفانه سینمای انقلابی از این جهت ضعف های بسیاری دارد و عناصر فیلمسازی در جریان سینمای انقلابی به دلیل فقدان اندیشه های رسانه ای و تئوری پردازی از داشتن چنین محفل هایی محروم است؛ از همین رو جشنواره فیلم عمار نیاز به آسیب شناسی جدی دارد و باید تلاش کنیم که موج سینمای انقلابی دیده شود.

مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار در ادامه صحبت های خود با اشاره به شکل گیری حلقه های رسانه ای برای جریان سینمای انقلابی گفت: در طول برگزاری جشنواره فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی عمار قدم های مثبتی برداشته شده است و بعد از جشنواره تاثیرا رسانه ای این جشنواره را در نقد و نظرهای رسانه ای دیدم . اما باید تلاش شود که در کنار این جریان رسانه ای حلقه های فکری و اندیشه انقلابی هم ایجاد شود ازهمین رو برای رسیدن به این هدف در خدمت بزرگان روحانی چون حجت الاسلام پناهیان، رحیم پور و روحانی هما زاده از فضلای قم بودیم و هریک از این بزرگان فضای فکری و محتوایی عمیقی را پیش روی سیاستگذاران جشنواره عمار گذاشتند.

وحید جلیلی در ادامه با اشاره به دستاوردهای برگزاری این جشنواره گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای برگزاری این جشنواره اکران مجموع فیلم ها در تهران و هم در شهرستان ها بود که با استقبال گسترده ای روبرو شد ، یکی دیگر از دستاوردهای این جشنواره داشتن مخاطب عام بود که خوشبختانه حضور گسترده عام مردم بسیاری امیدوار کننده بود و در ادامه مراکز مختلف تا منتخب جشنواره را در مراکز ویژه به نمایش بگذاریم .

وی در اداه افزود: نکته دوم در این جشنواره استقبال پیشکسوتان سینمای انقلابی از این رویداد فرهنگی بود به عنوان نمونه حضور جدی داوران خوش سابقه و انقلابی در این جشنواره یکی از این موارد بود.

مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار در ادامه به بایکوت خبری رسانه های مختلف از این جشنواره اشاره کرد و گفت: بایکوت رسانه های روشنفکری از این جشنواره یکی از موارد سئوال برانگیز بود چراکه یک برخورد باندی و سیاسی در اطلاع رسانی ایجاد شد و تعمدا رسانه های روشنفکری جشنواره فیلم عمار را انکار کردند و متاسفانه جریان موج نوی سینمای انقلابی را نادیده گرفتند و این برخورد نشان داد که کسانی که ادعا می کنند که نباید هنر با سیاست آمیخته شود به بدترین شکل جشنواره مردمی عمار را سیاسی کردند.

وی در ادامه با انتقاد از صدا و سیما در پوشش اخبار جشنواره سینمای عمار گفت: مقام معظم رهبری در صحبت های خودشان بسیار تاکید کردند که حماسه نه دی باید به انحای مختلف زنده نگه داشته شود. ولی متاسفانه صدا و سیما در شب نه دی هیچ برنامه ویژه ای نداشت و برنامه خود را در بهترین ساعت شب به اهدای جوایز جشنواره جام جم اختصاص داد و نکته تاسف بارتر اینکه جایزه کلان رسانه ملی به کسانی اهدا شد که درگذشته از سران فتنه حمایت کرده بودند . ناگفته نماند که هنوز نیروهای خدوم در صدا و سیما وجود دارند و هنوز همه پیکره صدا و سیما به دست مدیران منفعل نیافتاده است .

جلیلی در ادامه با اشاره به تنوع در جشنواره فیلم عمار گفت: انقلاب اسلامی یک جراین همه گیر بوده است و سینمای انقلاب اسلامی جریان تک بعدی نیست بلکه در جریان زندگی بشر امروز جاری و ساری است از همین رو تنوع آثار انقلابی در این جشنواره نیز مثال زدنی است چراکه ما در این جشنواره نقدهایی بر مساجد، نیروی انتظامی ، بنیاد شهدا داشته ایم و هچنین فیلم هایی درباره وضعیت امروز خاورمیانه، جنگ نرم و سایر مسائل دیگر که انقلاب اسلامی با آن درگیر است داشته ایم .

مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار در پایان صحبت های خود با اشاره به اهداف تاسیس دبیرخانه دائمی این جشنواره گفت: اهداف تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم عمار در 11 بند شرح و بسط داده شده است . هدف اولیه این دبیرخانه برقراری ارتباط مستمر با فیلمسازان است در ادامه استمرار اکران های مردمی، ثبت محفل ماهانه برای جشنواره فیلم عمار است ، اعلان فراخوان های فصلی و موردی به عنوان مثال به تازگی فراخوانی برای طرح فیلمنامه ترور دانشمندان هسته ای ارائه کرده ایم. تشکیل بانک فیلمنامه با موضوعات انقلابی ، رایزنی برای اکران های بین امللی فیلم های منتخب این جشنواره ، در این راستا منتخب فیلم های جشنواره عمار در غزه و قاهره به نمایش درمی آید.

معرفی و حمایت از طرح ها و فیلمنامه های ارزشی به دستگاه های ذی ربط ، تکمیل حلقه های رسانه اندیشه و مخاطبان، گسترش ادبیات انقلاب اسلامی ، انعکاس جریان های همسو با انقلاب اسلامی در سایر کشورهای دنیا و رصد و گزارش رسمی از جریان های فیلمسازی انقلابی از دیگر اهداف تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره بوده است.

پس از پایان صحبت های وحید جلیلی مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم عمار ، حامد بامروت نژاد مدیر دبیرخانه این جشنواره گزارشی از کم و کیف برگزاری جشنواره عمار ارائه کرد و در آغاز صحبت های خود گفت: این جشنواره علاوه بر تهران در 20 شهر دیگر نیز برگزار شد . آثار ارسال شده در بخش مستند جشنواره 60 اثر بود که 43 اثر از این تعداد در بخش مسابقه و 36 اثر دیگر هم در بخش مهمان نمایش داده شد.

وی در ادامه افزود: در بخش داستانی 5 اثر به دبیرخانه رسید که نمایش داده شد و در بخش پویانمایی 22 اثر به دبیرخانه ارسال شد که 20 اثر از این مجموعه نمایش داده شد، در موضوع نقد و گفتمان 25 اثر به جشنواره نیز ارسال شد.

بامروت نژاد در پایان به تنوع سنی افراد که آثار ارسال کررده بودند اشاره کرد و افزود: افرادی که در جشنواره فیلم عمار شرکت کرده بودند از تنوع سنی قابل توجهی برخوردار بودند به عنوان نمونه 8 فیلمساز زیر سن 20 سال اثر فرستاده بودند و در ادامه 36 نفر در رنج سنی 21 تا 25 فیلم داشتند، 38 نفر هم بین رنج سنی 26 تا 30 سال بودند و 36 نفرهم در رنج سنی 30 تا 36 سال فیلم ارسال کرده بودند و 6 نفرهم در بین رنج سنی 36 تا 40 سال به بالا هم فیلم داشتند.