به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با بیان مطلب فوق افزود: زمین 110 در مرکز منطقه فردیس و جاده ملارد که شریان اصلی اتصال شهر کرج به شهریار است، واقع شده است.



وی گفت: موقعیت جغرافیایی این زمین نقش بسزایی فراهم آوردن زمینه های مساعد خدمات دهی و تامین سرانه های مورد نیاز شهروندان ساکن همچنین شهروندان عبوری این مسیر دارد.



وی با اشاره به جمعیت ساکن در منطقه فردیس افزود: طبق آمار جمعیت منطقه فردیس و شهرک های اطراف آن حدود یک میلیون نفر برآورد شده است که با توجه به موقعیت زمین 110، پتانسیل بسیار بالایی جهت تامین سرانه های خدماتی و تجاری منطقه در این زمین وجود دارد و این مهم ضرورت ایجاد مرکز خدماتی تجاری را در محدوده عنوان شده دو چندان می کند.



حسینی مساحت طرح خدماتی تجاری این زمین را 6/42 هکتار ذکر کرد و اضافه کرد: نقشه های هوایی زمین نیز توسط کارشناسان ذیربط تهیه شده و موجود است.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج موقعیت تجاری زمین 110 فردیس را به لحاظ سرمایه گذاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: امکان انبوه سازی با کاربری تجاری و مسکونی از کاربری های این زمین است.



حسینی، قرار گیری در معابر 50 و 45 متری را از نقاط قوت طرح سرمایه گذاری در زمین 110 فردیس ذکر کرد.



وی با تاکید بر توسعه و گسترش هرچه بیشتر پروژه های مشارکتی در کرج اظهار داشت: مهیا کردن شرایط ورود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از رویکردهای مهمی است که در شهرداری به نحو جدی و موثری پیگیری می شود.



این مسئول ایجاد ظرفیتها و فرصت های سرمایه گذاری را مهم ارزیابی کرد و افزود: حمایت از سرمایه گذاران از دیگر رویکرد های مهم مدیریت شهری است.



حسینی مشارکت سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را امکانی برای رونق پروژه های عمرانی و خدماتی شهری دانست و گفت : حضور سرمایه گذاران در اقتصاد کشور باید به صورت نرم‌افزاری و تکنولوژیکی و مبتنی بر اقدامات کارشناسی شده باشد.